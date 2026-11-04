Aclaran que León XIV visitará iglesia en Uruguay, no México

El servicio de comunicación del Vaticano apuntó que la visita del papa será a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Montevideo, Uruguay

Este martes por la mañana se desató el furor católico por una supuesta visita que realizaría el papa León XIV a la basílica de Guadalupe en Ciudad de México durante su gira latinoamericana; sin embargo, horas después se desmintió la noticia.

Fue el propio servicio informativo del Vaticano el que aclaró que el Santo Padre no visitará la iglesia más importante de toda América, sino que la visita está planeada para una parroquia homónima en Uruguay.

¿A dónde irá el papa León?

Este punto fue resaltado por la propia prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado, quien comentó que la visita del papa será a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Montevideo, Uruguay.

Además, estará en Argentina y Perú, país muy especial para él, pues pasó muchos años viviendo ahí como misionero e incluso posee la nacionalidad peruana desde 2015.

La importancia de México para el catolicismo

Pese a que León XIV no visitará México todavía, esto no quiere decir que nunca vendrá al país, pues la nación azteca es uno de los grandes bastiones del catolicismo en todo el mundo.

México es el segundo país con más fieles en el mundo, con más de 96 millones de creyentes, solo superado por Brasil. Además, tiene presencia permanente en el top 10 de donantes económicos al Vaticano.

Por si esto fuera poco, la basílica de Guadalupe es el templo más visitado de todo el mundo, superando incluso a la basílica de San Pedro, que es el corazón del catolicismo y sede central de la Iglesia católica.

Esta iglesia recibe alrededor de 20 millones de visitantes cada año, es decir, seis veces la población total de Uruguay.