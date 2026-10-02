Aclara Pemex supuesto incendio en Refinería Dos Bocas

Petróleos Mexicanos emitió una aclaración para precisar lo ocurrido y descartar afectaciones a las instalaciones de la planta

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incidente reportado durante la madrugada de este jueves en la zona de Dos Bocas, Tabasco, no ocurrió al interior de la Refinería Olmeca, sino que se trató de un conato de incendio registrado en un pastizal ubicado en la periferia del quemador de la Batería de Separación Litoral, en la Terminal Marítima de Dos Bocas.

La aclaración fue emitida después de que habitantes y usuarios de redes sociales compartieran imágenes de una intensa llamarada y una columna de humo visible desde distintos puntos cercanos al complejo petrolero, lo que generó versiones sobre un nuevo incendio en la refinería.

De acuerdo con la empresa, el evento tuvo su origen en maniobras operativas realizadas para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste. Pemex explicó que, al derivar de manera controlada flujo de gas hacia un quemador de seguridad, se presentó un sobrecalentamiento en la zona, lo que provocó que se incendiara el pastizal seco ubicado alrededor de dicho equipo.

La compañía destacó que el fuego fue controlado oportunamente por personal de bomberos de la Terminal Marítima Dos Bocas, mediante la aplicación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Asimismo, Pemex aseguró que no se registraron personas lesionadas, daños a las instalaciones ni interrupciones en las operaciones, por lo que las actividades continúan desarrollándose con normalidad. La empresa también enfatizó que el incidente fue ajeno a las instalaciones de la Refinería Olmeca.

“Está controlado y es ajeno a las instalaciones de la Refinería Olmeca. En la refinería no se registró ningún incidente y opera con normalidad”, señaló la petrolera a través de un comunicado.

El incidente ocurre en un contexto de atención pública sobre la seguridad operativa en Dos Bocas, luego de diversos eventos registrados en el complejo durante 2026, algunos de ellos relacionados con conatos de incendio, fugas y percances operativos.

Ante ello, Pemex reiteró su compromiso con la seguridad industrial, la protección ambiental y la continuidad segura de sus operaciones, subrayando que los protocolos de prevención y atención permitieron controlar rápidamente el incidente sin consecuencias mayores.