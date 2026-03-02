Accidente en Morelos deja 8 muertos y 24 heridos

Morelos confirmó la muerte de ocho personas y lesiones en otras 24 tras un accidente registrado en el kilómetro 61 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec

El Gobierno de Morelos confirmó la muerte de ocho personas y lesiones en otras 24 tras un accidente registrado en el kilómetro 61 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con un comunicado oficial, el percance involucró a un autobús particular con placas LC17212 que transportaba a 32 pasajeros. Tras el hecho, autoridades estatales desplegaron un operativo de emergencia para auxiliar a las víctimas.

La Secretaría de Salud de Morelos informó que los 24 heridos fueron distribuidos en distintos hospitales de la región.

En el Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” se atendió a 13 pacientes: tres con lesiones que requieren seguimiento, dos con fracturas y ocho con golpes y raspaduras.

En el Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuernavaca se realizó el traslado aéreo de un menor para recibir atención especializada.

Además, el Hospital Comunitario de Ocuituco fue habilitado para la valoración de posibles ingresos adicionales.

Las autoridades señalaron que los nosocomios públicos permanecen atentos ante cualquier eventualidad y garantizarán atención inmediata conforme a los protocolos.

En las labores de auxilio participó de forma coordinada la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, junto con autoridades municipales de Cuautla, Ocuituco, Temoac, Tlayacapan y Tlalnepantla.

También se sumaron el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Cruz Roja Mexicana delegación Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y brigadistas de la Ciudad de México.