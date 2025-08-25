Accidente en la México-Pachuca deja un muerto y 16 heridos

La Autopista México-Pachuca presentaba circulación vehicular lenta debido a un aparatoso accidente que cobró la vida de una persona y dejó a 16 más heridas

La volcadura de una unidad de transporte colectivo se registró esta mañana cuando iba con dirección a Indios Verdes, sobre la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 14.

En la unidad se encontraban 19 pasajeros mas el chofer. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales privados y públicos, entre los que está el Magdalena de las Salinas; cinco se encuentran en estado grave.

Las autoridades competentes se encuentran en la escena atendiendo a los heridos y de acuerdo con testimonios de los pasajeros, el incidente probablemente se debió a una falla mecánica. El tránsito es lento en la zona debido a que un carril está bloqueado.

Según testimonios recogidos por reporteros en la zona, el neumático se encontraba en mal estado y con el exceso de velocidad se ponchó y esto provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El lugar en el que se volcó la camioneta es escenario frecuente de incidentes debido a que conducen a exceso de velocidad, lo que representa un riesgo elevado.