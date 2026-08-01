Accidente de autobús en Chihuahua deja una joven sin vida

El camión salió del camino en el tramo comprendido entre Manitoba y Jagüeyes y cayó a una profundidad aproximada de 150 metros

Un viaje recreativo organizado por integrantes de la comunidad menonita terminó en tragedia en la sierra de Chihuahua, luego de que un autobús tipo escolar saliera del camino y cayera a un barranco en el municipio de Madera.

El accidente ocurrió la tarde del jueves 30 de julio en el trayecto hacia Huápoca, cerca de la comunidad de Jagüeyes, y dejó como saldo una joven fallecida y alrededor de 25 personas lesionadas, 12 de ellas con heridas de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Lina Reimer, residente de la colonia El Valle, en el municipio de Buenaventura. Su cuerpo fue recuperado mediante maniobras de rapel debido a la profundidad del barranco y posteriormente trasladado para los estudios forenses correspondientes.

El autobús viajaba al final de una caravana

En la unidad viajaban aproximadamente 40 personas, principalmente jóvenes y menores de edad pertenecientes a iglesias de distintos campos menonitas, quienes se dirigían a un campamento cristiano y recreativo en Huápoca.

El traslado había sido organizado de manera privada y el autobús formaba parte de una caravana de varios vehículos. De acuerdo con la información recabada durante las primeras diligencias, la unidad accidentada circulaba al final del grupo cuando su conductor perdió el control al tomar una curva pronunciada.

El camión salió del camino en el tramo comprendido entre Manitoba y Jagüeyes y cayó a una profundidad aproximada de 150 metros. Las condiciones del terreno dificultaron el acceso de las corporaciones de auxilio y prolongaron las labores de rescate durante varias horas.

Despliegan rescate terrestre y aéreo

La emergencia movilizó ambulancias, unidades de rescate, bomberos, policías y aeronaves, además de grupos de apoyo pertenecientes a la propia comunidad menonita. En total participaron cerca de 29 vehículos para atender y trasladar a los afectados.

Cinco de los pacientes con lesiones de mayor consideración fueron evacuados en dos helicópteros hacia hospitales de Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua.

Dos fueron clasificados en código rojo y tres en código amarillo, mientras que otros pasajeros recibieron atención en unidades médicas de la región.

Las primeras ambulancias con lesionados arribaron a la cabecera municipal de Madera durante la noche, después de recorrer una zona serrana con condiciones complicadas para el tránsito y las maniobras de emergencia.

Fiscalía investiga las causas del accidente

El conductor fue identificado como Heinrich D. J., de 54 años, quien también resultó lesionado y permanece hospitalizado bajo custodia policial mientras se determina su posible responsabilidad.

Las autoridades todavía no establecen la causa definitiva del percance. Aunque una curva pronunciada aparece como uno de los factores preliminares, los peritajes deberán determinar si también influyeron la velocidad, las condiciones mecánicas del autobús o el estado del camino.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente continúa con la identificación de los pasajeros, el seguimiento a los lesionados y las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrió la caída de la unidad.

El balance permanece sujeto a actualización debido a que en los primeros reportes se utilizaron cifras distintas. La información más consistente señala que cerca de 40 personas viajaban en el autobús y aproximadamente 25 resultaron lesionadas.