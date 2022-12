Abuelita raya con unas tijeras auto de lujo de su nieto

La cámara de seguridad de un domicilio captó el momento en que la abuelita de la familia raya con unas tijeras el auto BMW de su nieto en la cochera

Por: Patricia Agüero

Diciembre 22, 2022, 14:00

Los abuelos y las abuelas son figuras muy importantes en la vida de una familia. Ya tienen experiencia como padres, y si se les apoya, pueden ser aún mejores como abuelos.



Además se dice que los abuelos suelen ser una fuente de amor incondicional para sus nietos, pero un video viral que circula en redes sociales parece demostrar todo lo contrario.



El hecho fue captado por la cámara de seguridad ubicada en la cochera de un domicilio y muestra el momento en que una mujer de la tercera edad raya con unas tijeras el vehículo de lujo de su nieto.



En las imágenes se puede ver que la mujer comienza rayando la puerta trasera del lado izquierdo y no conforme con esto, continúa haciéndolo hasta que le da la vuelta al carro.



Lo insólito es que no era la primera vez que lo hacía, hace siete meses fue captada haciendo lo mismo, solo que en esta ocasión fue a plena luz del día.



El video original cuenta con dos millones de reproducciones y generó diversas reacciones, muchos señalando en tono de broma que la 'abuela se había ganado un lugar en el asilo', otros más especularon que quizás lo hizo porque ya no quería a su nieto en su casa.



Sin embargo, la usuaria que publicó el video aclaró que su abuela vive con ellos en la casa de sus padres.



'Desde que tengo memoria ella es así, incluso cuando era niña era mil veces peor conmigo, tiene un carácter muy difícil y se desquita con cosas, ya que a golpes no puede porque ya no somos niños', respondió la joven a los usuarios que cuestionaron los motivos que tuvo la abuela para rayar el vehículo.



Agregó que sus padres justifican a la abuela con su edad.



'Así es con cosas mías y mi hermano, solo no nos quiere y ya', sentenció la mujer.