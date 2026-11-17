Los presidentes de México y China acuerdan fortalecer vínculos en ciencia, tecnología, energía, agricultura, salud y comercio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este martes su primer encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen, como parte de las actividades de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, con el propósito de fortalecer la relación diplomática y ampliar la cooperación económica, científica y tecnológica entre ambas naciones.

La reunión se realizó en una sede rodeada de una reserva ecológica y bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Sheinbaum estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena, de Medio Ambiente; Luz Elena González, de Energía; Rosaura Ruiz, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; David Kershenobich, de Salud, y Josefina Rodríguez, de Turismo.

Al inicio del encuentro, la mandataria mexicana expresó su interés en abrir una nueva etapa de entendimiento con el Gobierno chino y establecer mecanismos de colaboración en sectores estratégicos.

Entre los temas planteados destacan el desarrollo científico y tecnológico, la agricultura, las energías renovables, el tratamiento de residuos, los recursos hídricos, la salud, la cultura y el turismo.

Sheinbaum consideró que los resultados de esta reunión pueden sentar las bases de una agenda de cooperación para los próximos 15 años, con proyectos que permitan aprovechar las capacidades tecnológicas e industriales de China e impulsar el desarrollo de México.

La Presidenta también agradeció la invitación para participar en el encuentro de líderes económicos de la APEC y aprovechó la ocasión para extender una invitación a Xi Jinping para visitar México en 2028, cuando el país será sede de la cumbre del organismo.

"Será un gusto recibirle", expresó la mandataria, al destacar la importancia de mantener una relación de colaboración entre ambos países y ampliar los espacios de diálogo en el ámbito internacional.

Uno de los principales intereses del Gobierno mexicano es acceder a la experiencia tecnológica china en materia de hospitales inteligentes, energías limpias y economía circular. Antes de viajar, Sheinbaum explicó que su administración busca conocer los modelos de atención hospitalaria de ese país, así como las tecnologías para el aprovechamiento de residuos y la transformación de basura.

En materia energética, México tiene interés en ampliar la cooperación para incorporar tecnología relacionada con la fabricación y utilización de paneles solares, debido a la capacidad industrial china en este sector.

También se busca explorar alternativas para impulsar proyectos de generación de energía renovable.

La relación comercial será otro de los asuntos relevantes.

México mantiene un intercambio económico importante con China, aunque no cuenta con un tratado de libre comercio con esa nación. Por ello, la agenda contempla conversaciones para fortalecer los vínculos económicos y explorar oportunidades de inversión, sin modificar los compromisos comerciales que México mantiene con Estados Unidos y Canadá.

El encuentro ocurre en el contexto de la participación mexicana en la edición 33 de la APEC, foro integrado por 21 economías de la región Asia-Pacífico, que representan una parte fundamental del comercio y la actividad económica mundial. Las actividades de este año se desarrollan en Shenzhen, del 17 al 19 de noviembre, y tienen como eje la construcción de una comunidad regional que impulse la prosperidad compartida.

La presencia de Sheinbaum también tiene relevancia diplomática, debido a que México fue elegido para presidir la APEC en 2028 y organizar la próxima cumbre de líderes económicos.

En ese contexto, la mandataria busca posicionar al país como un destino para nuevas inversiones y fortalecer su participación en las cadenas de suministro internacionales.