Abren proceso penal contra exagente de Cisen: caso Colosio

Se señaló que la ropa del supuesto segundo implicado contaba con fragmentos de disparo de arma de fuego, así como sangre compatible con la del excandidato

La Fiscalía General de la República dictó auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado como un agente del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional por su presunta implicación en el magnicidio del excandidato Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con la corporación, el exagente disparó contra el candidato, debido a que las pruebas periciales junto con el análisis realizado a sus prendas de ropa recopilaron fragmentos de disparo, así como el tipo de sangre del candidato.

Presidenta confirma orden de aprehensión

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe una orden de aprehensión contra el supuesto segundo tirador implicado en el homicidio del excandidato priista.

“Es un caso que tiene la Fiscalía General, en efecto es la orden de aprehensión al segundo tirador, y en efecto, lo que mencionó el presidente López Obrador aquí en su Mañanera, es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas, García Luna, como agente del CISEN, entonces. Un personaje ese García Luna, y lo tiene la Fiscalía, entonces la Fiscalía tendrá que informar”.

El magnicidio se registró el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, donde Luis Donaldo Colosio se encontraban en un mitin cuando fue blanco de una agresión armada, lo que provocó su muerte horas más tarde.