Abren investigación por narcocorrido en Congreso de Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que este lunes se notificará formalmente al Congreso de Michoacán sobre la investigación en curso.

Autoridades de Michoacán iniciaron una investigación contra el presidente del Congreso estatal, Baltazar Gaona García, luego de que durante un evento realizado en el recinto legislativo se interpretara un narcocorrido presuntamente dedicado a un personaje vinculado con el crimen organizado.

La indagatoria fue confirmada por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien señaló que se revisarán las circunstancias en las que ocurrió la presentación de la banda Carnavalito el pasado 10 de junio durante una celebración por el Día del Padre. Las autoridades buscan determinar si existió apología del delito y si corresponde aplicar sanciones a los responsables de autorizar o realizar el evento.

Revisarán actuación de organizadores y músicos

La investigación también incluye a los integrantes de la agrupación musical que interpretó el tema “Se les peló Baltazar”, canción dedicada a Baltazar Díaz Vega, conocido como “El Balta”, identificado en distintas investigaciones como uno de los primeros colaboradores de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

🔴Interpretan narcocorrido en el Pleno del Congreso de Michoacán



El miércoles, un grupo cantó “Se les peló Baltazar”, dedicado a Baltazar Díaz Vega.



La invitación estuvo a cargo del diputado del PT, Baltazar Gaona.



Díaz Vega, alias “El Balta”, es señalado como uno de los… pic.twitter.com/lyuGddrSPk — Azucena Uresti (@azucenau) June 12, 2026

De acuerdo con las autoridades estatales, se evaluará si la interpretación de la canción dentro de un espacio público violó las disposiciones vigentes en Michoacán relacionadas con la difusión de contenidos que hagan referencia o enaltezcan actividades delictivas.

Gobierno notificará formalmente al Congreso

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que este lunes se notificará formalmente al Congreso de Michoacán sobre la investigación en curso. Indicó que el procedimiento podría derivar en una sanción administrativa o una multa, debido a que existe un decreto estatal que prohíbe la reproducción de narcocorridos en espacios públicos.

“Lo hemos hecho con municipios, lo hacemos con particulares y bueno, pues nadie está exento de este tema”, declaró el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla también hizo un llamado a municipios, instituciones y organizadores de eventos para evitar la reproducción de música que promueva o haga referencia a actividades criminales.

“Nunca fue mi intención generar molestias”: Baltazar García se disculpa

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, ofreció una disculpa pública luego de la polémica generada por la interpretación del corrido “Se les peló Baltazar” dentro del salón de plenos del Congreso de Michoacán.

A través de un mensaje, el legislador asumió la responsabilidad por lo ocurrido y explicó que la agrupación Carnavalito interpretó la canción por iniciativa propia como una muestra de agradecimiento durante el evento realizado en el recinto legislativo.

Gaona García sostuvo que en ningún momento existió la intención de generar controversia o afectar a terceros con la presentación musical.