Abre Suprema Corte discusión sobre eutanasia en México

El debate es tras reasumir su competencia para resolver un amparo promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este miércoles abrir el debate sobre la eutanasia tras reasumir su competencia para resolver un amparo que le permitirá pronunciarse sobre esta práctica y el suicidio asistido, ambos prohibidos por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y diversas normativas de la capital mexicana.

La reasunción de competencia, promovida por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y el togado Irving Espinosa, se da tras el amparo indirecto 147/2026 promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y que actualmente está recibiendo tratamiento médico.

El Pleno aseguró que este reclamo de inconstitucionalidad es una oportunidad de “fijar un criterio novedoso” en torno a este asunto en personas con enfermedades terminales, así como los cuidados paliativos que reciben en dicha etapa del padecimiento.

También coincidieron en que el debate versará sobre si es constitucional que el orden jurídico sanitario y penal sancione a las personas que exigen el respeto a su autonomía para decidir “cómo y cuándo concluir su ciclo de vida” y que, por ende, el Estado mexicano ofrezca como única vía de solución la muerte natural.

Con un voto en contra, el de la ministra María Estela Ríos, el asunto será turnado a uno de los integrantes del pleno para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.