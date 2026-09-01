Abre la UNAM otra puerta tras fallido examen de admisión

Un total de 2,024 aspirantes podrán disputar lugares vacantes en 66 licenciaturas mediante una nueva convocatoria extraordinaria

Tras las irregularidades registradas durante el proceso de admisión, la UNAM abrirá por primera vez una vía extraordinaria para que aspirantes que no fueron seleccionados puedan obtener un lugar en alguna de las licenciaturas que aún cuentan con espacios disponibles.

La medida contempla a 16,543 personas que presentaron el examen de control y no consiguieron ingresar a la carrera de su preferencia. De ellas, 2,024 podrán acceder a uno de los lugares disponibles en 66 programas de licenciatura de las cuatro áreas del conocimiento.

El nuevo proceso comenzará este lunes 31 de agosto, cuando la Universidad habilite el sitio www.tusegundaopcion.unam.mx. Los interesados deberán ingresar con su folio y contraseña y podrán elegir hasta tres opciones de carrera, ordenadas según su preferencia.

La asignación de los lugares se realizará con base en el número de aciertos obtenidos en el examen de control, hasta que se agoten los espacios disponibles. La convocatoria representa una alternativa inédita después de las dificultades que marcaron el proceso, entre ellas las trampas detectadas en el examen en línea, la aplicación de una segunda prueba y el consecuente retraso en el ingreso.

El registro permanecerá abierto desde las 10:00 horas del 31 de agosto hasta las 12:00 horas del 4 de septiembre. Los resultados se publicarán ese mismo viernes a las 18:00 horas, mientras que quienes sean seleccionados podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir de las 10:00 horas del sábado 5 de septiembre.