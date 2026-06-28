Abre Fiscalía de Morelos investigación contra exdirector de Pemex

El caso surgió luego de que la grabación circulara en redes sociales, donde se observa al exfuncionario presuntamente agrediendo a su esposa.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que su pareja, María Felicia Jiménez, denunció presuntos actos de violencia dentro de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata.

El caso surgió luego de que la grabación circulara en redes sociales, donde se observa al exfuncionario presuntamente agrediendo a su esposa. En el mismo material, la mujer pidió apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que temía por su seguridad y la de sus hijos.

¿Qué investiga la Fiscalía de Morelos en este caso?

La autoridad estatal informó que se iniciaron diligencias por posibles hechos delictivos derivados de la denuncia pública, al considerar que en el video se aprecia un acto de violencia contra una mujer. El material habría sido grabado el 15 de marzo de 2026 dentro de un domicilio particular.

La Fiscalía de Morelos indicó que mantiene intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, con el objetivo de garantizar medidas de protección para la víctima, quien es de origen cubano, y dar seguimiento al caso bajo protocolos de atención a violencia de género.

¿Qué decía el video difundido en redes sociales?

En la grabación, difundida por la propia víctima, se observa una situación de confrontación en la que ella acusa agresiones físicas. En el mensaje que acompañó el video, solicitó apoyo urgente y afirmó que el silencio previo estaba motivado por temor a perder estabilidad económica y la custodia de sus hijos.

¿Qué dijeron las autoridades federales y el exfuncionario?

Tras la viralización del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la víctima recibiría apoyo institucional. Por su parte, la Secretaría de Energía descartó la incorporación de Rodríguez al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), mientras el exfuncionario anunció su separación de cualquier cargo público para atender el proceso legal y defendió su disposición a colaborar con las autoridades.