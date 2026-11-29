Estas operaciones podrían involucrar a más de 50 personas físicas y morales, incluidas empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad

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La Fiscalía General de la República (FGR) realizó cuatro revisiones de inmuebles en la Ciudad de México y abrió 16 carpetas de investigación por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales.

En un mensaje difundido en video a través de redes sociales, la fiscal Ernestina Godoy explicó que las indagatorias están relacionadas con posibles anomalías en la asignación de contratos por parte de servidores públicos del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

"Estas indagatorias buscan esclarecer la existencia de una red que, mediante diversos mecanismos, habría favorecido a diferentes personas y empresas viculadas o funcionarios de ese instituto", explicó Ernestina Godoy.

Además, confirmó que se llevó a cabo una inspección ministerial en las instalaciones del organismo electoral, donde las autoridades obtuvieron documentación física y digital de carácter contractual y contable, correspondiente a contrataciones realizadas entre 2014 y 2026.

Godoy señaló que también fueron citadas a declarar diversas personas exservidoras públicas, cuyos testimonios, afirmó, han aportado información relevante para esclarecer los hechos.

FGR investiga contratos y posibles vínculos con empresas

La fiscal detalló que durante una de las revisiones de inmuebles se localizaron objetos que aparentemente corresponden a urnas y mamparas del INE, así como de organismos electorales estatales, además de copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con las investigaciones.

Por otra parte, indicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) desarrolla una investigación paralela por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción relacionados con la obtención de contratos públicos en materia electoral.

De acuerdo con Godoy, estas operaciones podrían involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

Las indagatorias también han permitido identificar posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE y una red de empresas dedicadas a prestar servicios al organismo electoral y a instituciones similares en diferentes estados.

UIF bloqueó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales

El anuncio de la FGR ocurre después de que el pasado lunes la institución informara que tenía identificados 40 domicilios relacionados con la investigación por presunta corrupción en el INE.

"Se localizaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y de los OPLES, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando", enfatizó.

Previamente, el 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó sobre el bloqueo de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales, tras detectar operaciones financieras consideradas de riesgo.

El caso también derivó en la renuncia de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos por posibles irregularidades en contratos con proveedores.

Cinco días después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó distintas irregularidades en contrataciones públicas realizadas durante varios años dentro del organismo electoral y anunció que las investigaría con la colaboración de informantes.

De acuerdo con versiones periodísticas, una red de proveedores habría simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos, presuntamente relacionadas con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que no habrían existido.

La investigación se desarrolla mientras México atraviesa la etapa inicial del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que comenzó el 10 de septiembre y contempla la renovación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones y la integración del Congreso, entre otros cargos.