La mandataria se reunió con su homólogo Tô Lâm en China y alista un encuentro con Donald Trump durante el foro económico

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm, en Shenzhen, China, como parte de las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. El encuentro contó con la participación de las delegaciones de ambos países.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de México, durante la conversación ambos mandatarios abordaron temas relacionados con el comercio y la próxima edición del foro económico, que se realizará en Vietnam en 2027.

La reunión tuvo como propósito estrechar los vínculos entre ambas naciones y dar continuidad al diálogo sobre cooperación comercial. Sin embargo, las autoridades mexicanas no ofrecieron mayores detalles sobre los acuerdos o compromisos específicos alcanzados durante el encuentro.

Como parte de su agenda en China, Sheinbaum también tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las actividades de la APEC.