Abogado recibe condena de mil 18 años por fraude en León

Las víctimas eran atraídas con viviendas que rondaban entre los 200 mil y 250 mil pesos, montos que generalmente se solicitaban de contado

Un abogado identificado como Edgar Francisco Franco Ríos fue sentenciado a mil 18 años y cuatro meses de prisión por defraudar a 107 familias en León, Guanajuato, mediante un esquema relacionado con la supuesta venta de viviendas en remate.

La resolución fue considerada una de las más severas impuestas en Guanajuato por un caso de fraude patrimonial, debido al número de víctimas reconocidas, el monto económico involucrado y la forma en que el esquema logró operar durante varios años bajo una aparente legalidad.

Ofrecía viviendas en remate a precios bajos

De acuerdo con la investigación, el sentenciado operaba a través del despacho jurídico Punto Legal, donde ofrecía inmuebles bajo la promesa de supuestos remates bancarios o propiedades en litigio, con precios considerablemente menores a los del mercado.

Las víctimas eran atraídas con viviendas que rondaban entre los 200 mil y 250 mil pesos, montos que generalmente se solicitaban de contado. Para generar confianza, se presentaban contratos, expedientes y documentos con apariencia de validez legal, además de referencias notariales que hacían creer a los compradores que la operación era legítima.

Sin embargo, las autoridades acreditaron que el abogado no tenía facultades para comercializar esas propiedades y que muchas de las viviendas ofrecidas no podían ser vendidas bajo las condiciones prometidas.

La reparación del daño supera los 33 millones de pesos

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la reparación integral del daño por más de 33 millones de pesos en favor de las personas afectadas.

El monto incluye casi 29.9 millones de pesos por daño material, más de 3.3 millones de pesos por daño moral y otros conceptos relacionados con perjuicios ocasionados a las víctimas.

Aunque la condena acumulada supera el millar de años, la legislación penal de Guanajuato establece un límite máximo efectivo de cumplimiento de 80 años de prisión. Aun así, la sentencia refleja la magnitud del fraude y el impacto causado a cada una de las familias afectadas.

Un caso que marcó precedente en Guanajuato

La condena contra Edgar Francisco Franco Ríos se integró a partir de dos resoluciones condenatorias, una de 438 años y cuatro meses y otra de 580 años, lo que derivó en una sentencia acumulada de mil 18 años y cuatro meses.

Durante las investigaciones, también se documentó que el número de personas afectadas podría ser mayor al reconocido formalmente en esta etapa del proceso, pues se llegaron a señalar cientos de posibles víctimas relacionadas con el mismo esquema inmobiliario.

El caso expuso la vulnerabilidad de familias que buscaban adquirir una vivienda a bajo costo y que confiaron en un procedimiento que se presentaba como legal, pero que terminó convirtiéndose en uno de los fraudes inmobiliarios más grandes registrados recientemente en la entidad.