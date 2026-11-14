Abaten a seis presuntos integrantes del CJNG en Silao

Un enfrentamiento en la comunidad La Aldea dejó seis personas abatidas y el aseguramiento de armas, vehículos, equipo táctico y presunta droga

Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo de hombres armados dejó seis personas abatidas en el municipio de Silao, Guanajuato, durante la noche del jueves 12 de noviembre. Las autoridades presumen que los civiles pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el operativo comenzó después de recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de sujetos armados al interior de un inmueble ubicado en la comunidad La Aldea.

Denuncia anónima derivó en enfrentamiento armado

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acudieron al lugar para verificar la información.

Sin embargo, al llegar al inmueble, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego. Según el reporte, las agresiones provinieron tanto del interior de la propiedad como de la azotea.

Los elementos de seguridad repelieron el ataque, lo que provocó un enfrentamiento en el que seis de los presuntos agresores fueron abatidos.

Aseguran armas, vehículos y equipo táctico

Una vez controlada la situación, las corporaciones ingresaron al inmueble y localizaron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Entre lo asegurado se encuentran:

Nueve armas largas.

Cuatro armas cortas.

Cargadores y cartuchos útiles.

Chalecos y cascos balísticos.

Tres vehículos.

Presunta marihuana.

Prendas de vestir con las siglas CJNG y la leyenda "Los Aldeanos".

Por los indicios encontrados, las autoridades consideran que las personas abatidas podrían pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación o a una célula delictiva relacionada con esa organización.

Objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La dependencia también señaló que la intervención se realizó bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, reconoció la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y llamó a la población a reportar posibles hechos delictivos o actividades sospechosas a través del número 089.