El enfrentamiento ocurrió durante patrullajes en Jilotlán de los Dolores; entre los cuatro detenidos estaría el posible sucesor de Alfonso Fernández Magallón

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional abatieron a seis presuntos integrantes del cártel de Los Reyes y detuvieron a otros cuatro, luego de repeler una agresión armada en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, en el sitio conocido como Las Lomas, municipio de Jilotlán de los Dolores.

De acuerdo con fuentes militares, el enfrentamiento ocurrió cuando el personal de ambas corporaciones realizaba labores de patrullaje para prevenir actividades delictivas en la región.

Durante el operativo también habría sido detenido el presunto sucesor de Alfonso Fernández Magallón, conocido como Poncho o La Quiringua, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del cártel de Los Reyes, quien fue capturado el pasado 1 de agosto en Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.

Presencia del cártel de Los Reyes en Michoacán

El cártel de Los Reyes tiene su principal zona de influencia en el municipio michoacano del mismo nombre, aunque también mantiene presencia en Peribán, Tocumbo y comunidades cercanas a Jalisco.

La organización forma parte de Cárteles Unidos, una alianza criminal cuya integración varía de acuerdo con los intereses de sus dirigentes.

Según información del Gobierno federal, al grupo se le relaciona con la producción y el tráfico de drogas sintéticas, además de la extorsión a productores y empacadores de aguacate en Michoacán.