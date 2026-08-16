Abaten a miembros del CJNG tras tiroteo en Michoacán

Fuerzas federales repelieron un ataque armado en La Piedad; el saldo fue de tres agresores muertos y un menor de edad herido.

Tras un intenso enfrentamiento registrado este viernes en el municipio de La Piedad, agentes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional abatieron a tres presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el enfrentamiento también resultó gravemente herido un menor de edad, quien presuntamente es parte del grupo delincuencial.

Autoridades informaron que el enfrentamiento se registró en la carretera federal La Piedad-Zamora, a la altura del “Rancho Monteverde”, en el poblado de El Pandillo, donde los uniformados repelieron la agresión, iniciando un tiroteo que se extendió por un par de kilómetros hasta finalizar con la inmovilización de las dos camionetas de los agresores, las cuales quedaron a un kilómetro de distancia una de la otra.

En una de las camionetas, tipo pick up, de doble cabina, se encontró un cuerpo, mientras que en la otra, tipo SUV, quedaron los otros dos, mientras que al joven de 16 años, el cual portaba un chaleco antibalas, quien fue encontrado gravemente herido sobre la carretera, lo trasladaron a un hospital regional.

Ante este hecho, la circulación se vio afectada por un par de horas mientras personal de la fiscalía de Michoacán realizaba un peritaje para recoger las evidencias; por su parte, el Ministerio Público informó que los cuatro civiles podrían ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.