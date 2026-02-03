Abaten a implicados en asesinato de familiares de Mario Delgado

Tres presuntos delincuentes vinculados con el asesinato de la tía y la prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron abatidos

Tres presuntos delincuentes vinculados con el asesinato de la tía y la prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron abatidos la tarde del sábado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante un enfrentamiento con corporaciones de seguridad estatales y federales.

En el intercambio de disparos, un agente de la Fiscalía General del Estado resultó herido, aunque fue reportado fuera de peligro.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el tiroteo ocurrió mientras se realizaban investigaciones por el doble homicidio de las dos mujeres, registrado horas antes en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima.

Identificación del vehículo y despliegue policial

Gracias al análisis de videograbaciones y al seguimiento del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), las autoridades lograron identificar el vehículo presuntamente utilizado en el crimen, un automóvil Chevrolet Groove color azul claro, así como a algunos de los posibles involucrados.

Con esta información, se implementó un operativo que permitió ubicar el vehículo estacionado frente a un domicilio en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez.

Tiroteo y aseguramiento de indicios

Al aproximarse al inmueble, los elementos de seguridad fueron agredidos con armas de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en el que los tres presuntos agresores fueron abatidos.

Tras acordonar la zona, las autoridades localizaron en el interior del domicilio armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida mediante el análisis de videos, incluida vestimenta relacionada con el ataque.

Víctimas y línea de investigación

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia “Queña” Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública.

De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados irrumpieron en su domicilio y les dispararon.

Mario Delgado confirmó el parentesco a través de redes sociales, donde expresó su consternación y confió en que el caso será esclarecido.

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel… — Mario Delgado (@mario_delgado) February 1, 2026

Las autoridades estatales señalaron que el doble homicidio se investiga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, y aseguraron que las indagatorias continuarán para determinar si hay más personas involucradas.