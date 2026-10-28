Abaten a hombre tras ataque a policías en Guanajuato: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que elementos de la corporación fueron agredidos en un ataque armado tras frustrar un presunto robo en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con el titular, los hechos ocurrieron cuando personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intervino en un presunto robo a transporte de carga, lo que desató un enfrentamiento contra los presuntos delincuentes.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos una estrategia firme contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad de las carreteras del país. Hoy, en Celaya, Guanajuato, compañeros de la @SSPCMexico fueron agredidos con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, al repeler la agresión, uno de los agresores resultó abatido y otro lesionado, quien logró huir del lugar. En coordinación con la @GN_MEXICO_ y las autoridades estatales, continuaremos fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación para identificar, detener y desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas al robo de transporte. Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos. Mi reconocimiento a nuestros compañeros de la SSPC que hoy arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y determinación son fundamentales para proteger a la ciudadanía. Desde el @GabSeguridadMX mantenemos un compromiso firme con la seguridad de nuestras carreteras y la protección de quienes diariamente transitan y transportan mercancías por ellas. Agradezco a la gobernadora de Guanajuato, @LibiaDennise, por su apoyo a nuestros compañeros y por la coordinación y disposición de las autoridades estatales para trabajar conjuntamente en favor de la seguridad de las familias y los transportistas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2026

García Harfuch aseguró que uno de los presuntos delincuentes fue abatido, mientras que otro resultó herido, pero logró escapar del lugar de los hechos.

"Fueron agredidos con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, al repeler la agresión, uno de los agresores resultó abatido y otro lesionado, quien logró huir del lugar", explicó en su mensaje.

Ante esto, afirmó que el objetivo de los operativos no recae solo en la lucha contra los robos, sino en la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a este tipo de actividades ilícitas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por estos hechos, reconoció la labor de los elementos pertenecientes a la corporación.

"Mi reconocimiento a nuestros compañeros de la SSPC que hoy arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y determinación son fundamentales para proteger a la ciudadanía", expresó.

Además, agradeció a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo por el apoyo brindado a la corporación.