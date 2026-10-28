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Abaten a hombre tras ataque a policías en Guanajuato: SSPC

Por: Diana Valeria Leyva

27 Octubre 2026, 13:18

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Autoridades federales afirmaron que otro de los presuntos delincuentes resultó herido, pero logró escapar de los hechos

Abaten a hombre tras ataque a policías en Guanajuato: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que elementos de la corporación fueron agredidos en un ataque armado tras frustrar un presunto robo en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con el titular, los hechos ocurrieron cuando personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intervino en un presunto robo a transporte de carga, lo que desató un enfrentamiento contra los presuntos delincuentes.

García Harfuch aseguró que uno de los presuntos delincuentes fue abatido, mientras que otro resultó herido, pero logró escapar del lugar de los hechos.

"Fueron agredidos con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, al repeler la agresión, uno de los agresores resultó abatido y otro lesionado, quien logró huir del lugar", explicó en su mensaje.

Ante esto, afirmó que el objetivo de los operativos no recae solo en la lucha contra los robos, sino en la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a este tipo de actividades ilícitas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por estos hechos, reconoció la labor de los elementos pertenecientes a la corporación.

"Mi reconocimiento a nuestros compañeros de la SSPC que hoy arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y determinación son fundamentales para proteger a la ciudadanía", expresó.

Además, agradeció a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo por el apoyo brindado a la corporación.

 

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