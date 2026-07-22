Abaten a 'El Topo', líder de una facción del Cártel de Jalisco

Esta acción es parte de la integración de mesas de seguridad, cuyo objetivo es afectar las capacidades operativas de los grupos generadores de violencia

Autoridades mexicanas desplegaron este martes un operativo contra una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Manzanillo, en el estado mexicano de Colima, en el que murieron el líder Miguel 'Ñ', alias 'El Topo', y su escolta, Enrique ‘N’, alias ‘Cobos’, y fue detenida Yanet 'Ñ', parte del grupo.

La Fiscalía General de Colima explicó que "el despliegue operativo y las acciones realizadas contra la célula criminal incluyeron dos eventos distintos".

En una primera intervención, las fuerzas de seguridad capturaron a Yanet 'N', presuntamente vinculada con el grupo delictivo, además de asegurar armamento, droga y cargadores.

A continuación, en respuesta, los participantes en el operativo fueron "agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, en estricto apego al marco jurídico vigente y en legítimo uso de la fuerza, repelieron la agresión".

"Como resultado de dicho enfrentamiento fue abatida una persona identificada como Miguel ‘N', alias ‘El Topo’, quien se presume que es jefe de sicarios de la facción de esa organización criminal; así como también su escolta personal, identificado como Enrique ‘N’, alias ‘Cobos’", relató el texto.

Además, señaló que en el lugar fueron aseguradas dos armas largas, así como diversos cartuchos y casquillos percutidos.

El operativo fue realizado por miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Colima, de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, esta acción es parte de la integración de mesas de seguridad del Gobierno de México, cuyo objetivo es afectar "las capacidades operativas de los grupos generadores de violencia, mediante operaciones coordinadas de inteligencia, investigación y reacción táctica".

El CJNG es una de las organizaciones delictivas más potentes y violentas del país con sede en la ciudad de Guadalajara, operando en prácticamente todo el país, y desde el año pasado es considerado como grupo terrorista por Estados Unidos.