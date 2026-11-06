Abaten a 'El General', presunto fundador del Cártel Nuevo Imperio

García Harfuch reveló que las investigaciones ministeriales ubicaban a Edgar Aarón “N” como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa

Durante un enfrentamiento armado registrado en territorio mexiquense, elementos de fuerzas federales y locales abatieron a Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, identificado como el principal fundador y máximo jefe del grupo criminal Cártel Nuevo Imperio.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, los agentes acudieron al sitio para ejecutar una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el objetivo y varios sujetos armados abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión en el lugar.

Perfil criminal y nexos internacionales

La organización encabezada por “El General” operaba principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, consolidando una red criminal dedicada a secuestros y esquemas de extorsión a negocios, despojos de bienes raíces y lavado de dinero, huachicoleo y trasiego de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos y Canadá.

Su historial delictivo había cruzado fronteras. El 19 de noviembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió sanciones en su contra tras documentar que operaba redes de protección institucional en México para el narcotraficante y exatleta olímpico prófugo, Ryan James Wedding, utilizando mandos policiales para ubicar y asesinar a rivales.

Vinculado al homicidio del mando Milton Morales

García Harfuch reveló que las investigaciones ministeriales ubicaban a Edgar Aarón “N” como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, un mando clave de la inteligencia policial de la Ciudad de México que fue atacado a balazos en el municipio de Coacalco el 21 de julio de 2024.

"No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen", expresó el titular de la SSPC.

Continúan operativos de desarticulación

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones operativas se mantienen en marcha mediante un esfuerzo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como las fiscalías capitalina y mexiquense, con el objetivo de desarticular por completo los remanentes del Cártel Nuevo Imperio.