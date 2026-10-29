Abaten a Chuy González, por quien EUA ofrecía US$5 millones

Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, fue abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Guasave, Sinaloa.

El presunto operador del Cártel de Sinaloa era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su arresto o condena.

El operativo se realizó el lunes 26 de octubre de 2026 en las inmediaciones de Estación Capomas, cerca de la comunidad de Siete Ejidos.

La intervención de las fuerzas federales incluyó unidades terrestres y apoyo aéreo, después de una persecución que se extendió por varias localidades rurales del norte de Sinaloa.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque. Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la @FGRMexico para las investigaciones correspondientes. Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

González Peñuelas tenía 56 años y era originario de Batamote, Guasave. Las autoridades estadounidenses lo señalaban como presunto responsable de encabezar una organización dedicada a la producción y distribución de drogas hacia ese país desde, al menos, 2007.

Así fue el operativo de la Marina en Guasave

La movilización de las fuerzas federales comenzó durante la tarde del lunes y se prolongó por caminos rurales, carreteras estatales y bordos de canales de la región.

Habitantes de comunidades como Bamoa y Estación Bamoa reportaron la presencia de vehículos oficiales y objetos conocidos como ponchallantas en distintos puntos de las vialidades.

La persecución concluyó en las inmediaciones de Estación Capomas, en el sector de Siete Ejidos, donde se produjo un enfrentamiento armado. En las acciones participaron elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, con apoyo de un helicóptero, así como personal de otras corporaciones federales y estatales, según los reportes difundidos.

Durante el operativo también murió otro hombre, identificado en reportes periodísticos como Cesáreo Peñuelas Ruiz, originario del ejido 5 de Febrero, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Como parte de la intervención, las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán bajo un dispositivo de seguridad.

¿Por qué Estados Unidos buscaba a Chuy González?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de González Peñuelas.

Las autoridades estadounidenses lo acusaban de dirigir una organización independiente dedicada al tráfico de drogas, entre ellas metanfetamina, heroína y fentanilo.

Según información del Departamento del Tesoro estadounidense, la organización también habría mantenido redes de distribución en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo designó como narcotraficante especialmente señalado en mayo de 2021. Posteriormente, en mayo de 2026, volvió a imponerle sanciones por sus presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

La recompensa fue anunciada en 2024, cuando las autoridades estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para obtener información sobre González Peñuelas y sus presuntos asociados.

Las acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos

El expediente judicial de González Peñuelas incluía acusaciones presentadas en dos jurisdicciones estadounidenses. En 2017, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California lo acusó de conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación y de conspiración para importar drogas.

En febrero de 2018, la Fiscalía del Distrito de Colorado presentó nuevos cargos relacionados con la presunta fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos. El caso también contemplaba cargos adicionales relacionados con esas sustancias.

Las autoridades estadounidenses sostenían que la organización atribuida a González Peñuelas participaba en la producción, transporte y distribución de narcóticos, además de actividades de lavado de dinero.

De los Beltrán Leyva a las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con los reportes, González Peñuelas comenzó a operar bajo la estructura encabezada por Arturo Beltrán Leyva.

Después de la muerte de este último, en 2009, y del arresto de su hermano Alfredo, habría establecido vínculos con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Su trayectoria también fue relacionada con distintas facciones del Cártel de Sinaloa. Según fuentes de seguridad citadas por medios de comunicación, habría tenido participación con “Los Chapitos” y posteriormente se habría vinculado con “Los Mayos”, en medio de las disputas internas por el control territorial.

El Departamento del Tesoro describió a la organización atribuida a González Peñuelas como una estructura que facilitaba rutas de tráfico de drogas y operaciones financieras vinculadas con el grupo criminal.

El 20 de mayo de 2026, la OFAC anunció nuevas sanciones contra González Peñuelas y otras personas y entidades presuntamente relacionadas con las redes de narcotráfico y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.