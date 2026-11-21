Ricardo, de 47 años, fue localizado sin vida en la colonia Libertad; junto a su cuerpo dejaron una cartulina con un mensaje

Un hombre de 47 años fue localizado sin vida y con impactos de arma de fuego sobre una banqueta de la colonia Libertad, en Culiacán, Sinaloa. Junto al cuerpo fue encontrada una cartulina blanca con un mensaje escrito, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Ricardo y su hallazgo se reportó durante la noche del jueves 19 de noviembre, luego de que automovilistas que circulaban por el sector observaran el cuerpo y solicitaran apoyo a través del número de emergencias 911.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, también identificada como calle La 20, entre las calles Constituyente Ignacio Ramos Praslow y Constituyente Carlos María Esquerro.

Al llegar al sitio, elementos de seguridad encontraron al hombre tendido boca arriba sobre la banqueta, con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. A un costado también estaba la cartulina con el mensaje.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención; sin embargo, después de revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Investigan si el hombre fue asesinado en otro lugar

Entre las primeras líneas de investigación se contempla la posibilidad de que Ricardo haya sido privado de la vida en otro punto y posteriormente abandonado en la colonia Libertad junto con el mensaje escrito.

No obstante, habitantes del sector señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que tampoco se descartó que la agresión ocurriera en el mismo sitio donde fue localizado el cuerpo.

Fiscalía realiza las diligencias correspondientes

Elementos de corporaciones de seguridad y efectivos del Ejército Mexicano acudieron para resguardar el área y evitar la alteración de posibles evidencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones, así como de la recolección de indicios para esclarecer el homicidio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes. Hasta el momento, no se había informado sobre personas detenidas por estos hechos.