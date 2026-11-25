Una bebé de seis meses y un recién nacido de tres horas fueron localizados en distintas alcaldías; ambos recibieron atención médica

Dos bebés fueron abandonados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México durante el lunes 23 de noviembre. Uno de los casos ocurrió en Gustavo A. Madero, donde una niña de aproximadamente seis meses fue encontrada bajo la lluvia; el segundo se registró en Xochimilco, donde localizaron a un recién nacido de apenas tres horas de vida.

En ambos hechos intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y vecinos de las zonas, quienes ayudaron a poner a salvo a los menores. De acuerdo con los reportes, los dos fueron valorados y se encontraban clínicamente estables.

Encuentran a una bebé cerca de la Basílica de Guadalupe

El primer caso ocurrió en la colonia Villa Gustavo A. Madero, cerca de la Basílica de Guadalupe. Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a policías sobre la posible presencia de una menor abandonada.

Al llegar al cruce de calzada de Guadalupe y Garrido, los oficiales encontraron a dos mujeres que tenían bajo su cuidado a una bebé cubierta con una cobija. Las ciudadanas explicaron que habían localizado a la pequeña sin la compañía de algún adulto.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para revisar su estado de salud y determinaron que se encontraba clínicamente estable. Posteriormente, los policías la trasladaron a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, donde quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes y la localización de sus familiares.

Localizan a recién nacido en un predio de Xochimilco

El segundo reporte se recibió en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco. En esta ocasión, policías fueron alertados por el C2 Oriente sobre un menor en situación de riesgo en el andador Cempasúchil.

Una mujer de 28 años informó a los oficiales que había escuchado el llanto de un bebé dentro de un predio y los condujo hasta el sitio. Ahí encontraron al recién nacido, por lo que lo cobijaron y lo cargaron mientras los vecinos colaboraban para protegerlo de la lluvia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) revisaron al pequeño y calcularon que tenía alrededor de tres horas de nacido. Aunque sus signos vitales se encontraban estables, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

La SSC informó que analizará las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de ambos puntos para identificar y localizar a las personas que posiblemente abandonaron a los menores.

Los dos casos quedaron bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, que deberán realizar las investigaciones y determinar las condiciones en que ocurrieron los abandonos.