Abandera Sheinbaum 'Marinabus’, transporte turístico en Acapulco

Afirmó que el transporte turístico permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable impulsando el turismo y fortaleciendo la economía local

La presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración y abanderamiento del Marinabús, el nuevo transporte turístico que operará en Acapulco, Guerrero, que estará a cargo de la Secretaría de la Marina (Semar).

Afirmó que el transporte turístico permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable beneficiando a miles de personas en sus traslados diarios e impulsando el turismo y fortaleciendo la economía local.

Destacó que forma parte de la reconstrucción del puerto de Acapulco, tras los daños que ocasionaron los huracanes ‘Otis’ y ‘John’, que ocurrieron en octubre del 2023 y septiembre del 2024, respectivamente.

“Este proyecto es más que un medio de movilidad, es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco. “(...) Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno, hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro”, dijo.

Realizó la entrega de la Bandera Nacional al Comandante del Marinabús y en compañía de los integrantes del presídium, se trasladó a la taquilla, donde recibió el boleto 001 para el embarque para realizar el recorrido, que va del muelle del Jardín del Puerto a la bahía de Santa Lucía.

Con el proyecto del Marinabús se interviene un espacio que llevaba 14 años inactivo, por lo que su implementación favorece a las áreas ecológicas y turísticas del puerto gracias a su recorrido que conecta Puerto Marqués y el Zócalo de Acapulco.