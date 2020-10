Realizarán operativos para evitar aglomeraciones por Día de la Virgen

Debido a que se registraron aglomeraciones por el Día de San Judas Tadeo, la SSA anunció que implementará operativos para evitar que la situación se repita

| 28/10/2020 | ionicons-v5-c 18:50 | - Andrea Rodríguez |

Debido a que se registraron aglomeraciones por el Día de San Judas Tadeo, la Secretaría de Salud anunció que implementará operativos para evitar que la situación se repita por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia anticipó que estos serán organizados por Fuerza Civil, mismos que harán rondines.

"Vamos a implementar operativos con Fuerza civil y personas de la Secretaría de Salud estaremos haciendo recorridos, estoy convencido que la salud es prioridad, hay que cuidar la salud de los nuevoleoneses

"La fe es muy importante pero hoy en esta pandemia, hay que cuidarnos", señaló.

De igual forma convocó a los padres de familia a evitar que sus niños acudan a pedir dulces el 31 de octubre con motivo del Halloween, además de solicitar que no se hagan fiestas por dicha celebración.

"Es conveniente que las autoridades municipales a través de sus policías nos ayuden para evitar los festejos de halloween.

"También hago llamado por favor no expongan a sus hijos e hijas al virus no los expongan. No los expongan a un riesgo innecesario también es importante crear conciencia, es importante predicar con el ejemplo", finalizó.