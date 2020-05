Propone PRI reformas para incluir grupos prioritarios en la Ley de Desarrollo Social

Para tener una Ley de Desarrollo Social más inclusiva y protectora de los Derechos humanos, el Grupo Legislativo del PRI, vía el Diputado Álvaro Ibarra, presentó una iniciativa de reforma para establecer que entre los grupos prioritarios para la política social sean incluidas las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad

Por: Redacción

Nuevo León.- Al presentar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso, el Legislador local detalló que, actualmente, la Ley de Desarrollo Social del Estado solo establece como prioridad de atención a las personas, familias, grupos, etnias o comunidades en situación de pobreza.

Sin embargo, afirmó Ibarra, se trata de una visión muy genérica, cuando dentro de esos grupos existen otros que sufren una mayor vulnerabilidad, por lo que es necesario hacer la precisión para que las políticas públicas tengan una mejor dirección.



"Con esta iniciativa se buscar revertir las condiciones de desigualdad con los grupos más vulnerables de la sociedad, así como lograr tener una Ley más inclusiva y protectora de los Derechos humanos", insistió.



El también Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Poder Legislativo detalló que la reforma plantea modificación al artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social, a fin de garantizar ayuda económica o en bienes y servicios a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o quien se encuentren en situación de vulnerabilidad por carencias sociales.



"Todas las leyes son perfectibles, y en este caso nuestra Ley de Desarrollo Social, no es la excepción; en un estudio que he realizado a la misma, me he percatado que, actualmente, se establece como grupos prioritarios para recibir apoyos y programas sociales a las familias, etnias y comunidades que muestran mayor pobreza o marginación", explicó Ibarra.



"Sin embargo, dentro de esos grupos existen otros que sufren aún más dicha marginación, por lo que deben ser consideradas como grupos prioritarios para el Desarrollo Social de nuestro Estado, dado el grado de vulnerabilidad que representan", puntualizó el Diputado del GLPRI.