Programa sociales los dejan olvidados; viven de propinas por hacer mandados

Pese a que se inscribieron en el programa federal de la Secretaría del Bienestar, la ayuda no ha llegado para los hermanos Iginia y Eleuterio Martínez Leos, quienes requieren de apoyo urgente para sobrellevar su situación

Nuevo León.- Hace 20 años la señora Iginia perdió gran parte de su movilidad corporal.

Una parálisis la mantiene en una cama.

Su estado de salud la hizo beneficiaria de programas sociales con los que se ayudaba en la compra de despensas y medicamentos.

"Donde daban las despensas de 700 pesos, nada más ese apoyo he recibido ya tenemos desde el otro año".

Sin embargo, tiene más de un año que dejó de recibirlos y pese que se inscribieron en el programa federal de la Secretaría del Bienestar, no ha sido apoyada.

El poco dinero que reúne su hermano Eleuterio lo utiliza para compra de alimentos, pañales y medicamentos.

"Primeramente pañales, porque es bien comelona, no crea, pero lo básico para ella, lo que ella quiera, lo que ella necesita".

Eleuterio tiene 68 años de edad. Ayuda a sus vecinos para obtener propinas.

"El día de mañana me toca ir con una vecina que vende tacos, y voy con ella al Mesón en la mañanita y ella me surte de un kilo de tomate, chilito verde, papa, plátano y aparte me da dos aguacates, manzanas y luego me da 50 pesos".

Pero esos recursos no son suficientes.

Iginia y Eleuterio son vecinos de la parte alta de la colonia Independencia, en Monterrey.

Ellos esperan que alguna autoridad los incluya en sus programas asistenciales para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Si desea apoyar a esta familia puede comunicarse al teléfono 811 210 2252 con Eleuterio Martínez Leos.

Su domicilio se encuentra en Serafín Peña 1013, entre Lago de Pátzcuaro y Nueva Independencia, en la colonia Independencia.