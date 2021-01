Critica Morena viaje de Manuel de la O a Rusia

El viaje que prepara Manuel de la O a Rusia para negociar la compra de las vacunas Sputnik V, será en vano pues hay inconsistencias en sus intereses, señaló el Coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González

20/01/2021 | Elizabeth Cruz

Nuevo León.- Al finalizar la presentación de la Agenda Mínima Temática del Grupo Legislativo, el legislador criticó las intenciones del Gobierno estatal y dijo que no servirá de mucho adquirir la vacuna ya que al no estar avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pone en riesgo a los ciudadanos.

"La compra el gobierno la puede hacer, lo que pasa es que no hay una coordinación", dijo González

"Esa vacunación tiene que estar aprobada por la Cofepris. Tú no puedes ir a comprar algo que no está avalado en materia de salud, ese es el problema ¿qué es lo que se va a comprar? ¿será buena, será mala, será para aliviar, tendrá reacciones secundarias? eso es lo que no han dicho, entonces por eso mismo es importante que esté coordinado con la federación y por eso mismo es importante que haya una coordinación en materia de salud", apuntó el legislador.

Ramiro González también criticó lo dicho por el Gobernador así como algunos políticos que no aprueban el protocolo de vacunación contra el Covid.

"Lo vemos mal, nunca hubo una coordinación con la federación, en ese sentido el Gobierno federal en forma transparente y en forma ordenada manifestó las 5 etapas de la vacunación. Yo creo que todos coincidimos en que obviamente primero sea el personal médico y después la gente vulnerable"

Explicó que no se tiene la necesidad de obtener o acelerar los procesos de vacunación, pues para junio, como lo ha dicho el Presidente, estará vacunada la mayoría de la población.

"La intención es como dijo el presidente Andrés Manuel: en junio ya estar vacunados la mayor parte de la población, entonces ¿por qué adelantar los tiempos? no hacer cosas buenas que parezcan malas en ese sentido", manifestó.

El día de ayer en la Mañanera, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que las vacunas Sputnik V y CanSino están por ser aprobadas, pero esperarán a que concluya su fase 3 para poder presentar la solicitud ante Cofepris.