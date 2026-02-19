Zuckerberg testificará en juicio por adicción a redes sociales

El CEO de Meta testifica ante un jurado en un caso histórico que cuestiona si Instagram y YouTube fueron diseñadas para ser adictivas para niños

El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, compareció este 18 de febrero ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en un juicio civil sin precedentes que podría redefinir la responsabilidad de las grandes tecnológicas sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad.

El caso, considerado histórico en Estados Unidos, analiza si plataformas como Instagram, propiedad de Meta, y YouTube, de Google, fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción y afectar la salud mental de niños y adolescentes.

Una demanda que puede sentar precedente

La demanda fue presentada por una joven de 20 años identificada como K.G.M., quien afirma que comenzó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los 11, antes de sumarse a otras plataformas. Según su testimonio, el uso intensivo derivó en adicción, depresión, ansiedad, problemas de autoestima y pensamientos suicidas.

Los abogados de la demandante sostienen que funciones como el desplazamiento infinito, las notificaciones “push” y algoritmos personalizados fomentan el uso compulsivo, comparando estas herramientas con “casinos digitales” diseñados para maximizar el tiempo de permanencia y, por ende, las ganancias.

El proceso es el primero de más de 1,500 demandas similares consolidadas que llega a juicio con jurado, lo que podría influir en miles de casos pendientes y abrir la puerta a responsabilizar a las tecnológicas no por el contenido publicado, protegido en gran parte por la Sección 230 de la legislación estadounidense, sino por el diseño mismo de sus productos.

La defensa de Meta

Durante su testimonio, Zuckerberg defendió que Instagram nunca ha permitido oficialmente el acceso a menores de 13 años, aunque documentos internos citados en el proceso señalan que millones de niños más jóvenes utilizaban la plataforma.

El ejecutivo describió el uso excesivo como “uso problemático”, comparable a ver televisión durante demasiado tiempo, y rechazó haber engañado al Congreso en comparecencias previas sobre la seguridad de los jóvenes.

Meta argumenta que los problemas de salud mental de la demandante no pueden atribuirse exclusivamente a sus plataformas y subraya que ha implementado herramientas como controles parentales y límites de tiempo para proteger a los usuarios jóvenes. “Confiamos en que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”, indicó un portavoz de la compañía.

Uno de los abogados de Meta, Paul Schmidt, señaló que la empresa no niega los problemas de salud mental de K.G.M., pero cuestiona que Instagram haya sido un factor determinante, apuntando a antecedentes personales y familiares complejos.

Un juicio bajo la mirada nacional

El caso también involucra a YouTube, mientras que TikTok y Snap alcanzaron acuerdos en litigios relacionados. Padres de familia de distintas partes de Estados Unidos asisten a las audiencias, en medio de una creciente preocupación global por los efectos de las redes sociales en la salud mental juvenil.

Zuckerberg ya había comparecido ante el Congreso y pedido disculpas públicas a familias afectadas en 2024, pero esta es la primera vez que responde ante un jurado en un tribunal.

Se prevé que el juicio se extienda durante varias semanas, con testimonios hasta finales de marzo. Su desenlace podría marcar un antes y un después en la regulación y responsabilidad legal de las grandes plataformas digitales.