Zuckerberg amenaza con irse de California por impuesto a ricos

Mark Zuckerberg evalúa mudarse de California si se aprueba un impuesto a los ricos que podría obligarlo a pagar miles de millones de dólares.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo del conglomerado tecnológico Meta, estudia irse del estado de California, en el que reside, si prospera un impuesto a los ricos que se someterá a votación en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre en EUA, reveló este miércoles la compañía.

En un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores de EUA (SEC), tras la publicación de los resultados del trimestre, Meta advierte de las consecuencias si la 'Proposición 40 de California', conocida como el "impuesto a la riqueza de California", se convierte en ley en el estado.

Meta señala que Zuckerberg puede verse "obligado a realizar un pago de impuestos considerable, de varios miles de millones de dólares, en función de su participación accionarial", por lo que informó a un comité especial que estaba "evaluando trasladar su residencia principal fuera de California".

En ese sentido, el texto señala que desde 2013 Zuckerberg "ha percibido un salario de tan solo 1 dólar al año" y nunca ha solicitado, ni lo hace ahora, una "remuneración adicional", en parte porque eso tendría efectos sobre el precio de las acciones y, en última instancia, en el liderazgo del empresario.

El comité especial mencionado trabajó en la emisión de unas nuevas acciones de clase C sin derecho a voto que se pagarán a través de un dividendo e irán acompañadas de una división accionaria, según se anunció hoy, y con lo que la empresa busca que Zuckerberg "conserve el control de voto".

El traslado de Zuckerberg, señala el documento, "incluida la puesta a la venta de sus propiedades residenciales en California, sería público e inevitablemente advertido y comentado por los empleados de la compañía y, por consiguiente, suscitaría interrogantes sobre la dirección" en el futuro.

El comité señaló que recordó las "dificultades" de Meta cuando durante la pandemia de la covid-19 Zuckerberg no podía "estar físicamente" con el equipo directivo, y no quiere que esa situación se repita.

Así mismo, detalló que a 1 de octubre de 2026, Zuckerberg ostentaba el 60,6 % del poder de voto de Meta y que una de las razones "previsibles" por las que este puede reducirse a un 50 % a corto o medio plazo es que "tuviera que pagar el impuesto a la riqueza de California".

El impuesto, explica, "lo obligaría a vender acciones o, al menos, a obtener préstamos utilizándolas como garantía".