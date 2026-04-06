Zelensky visita Siria y busca acuerdos de seguridad

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky,l lega a Damasco para reforzar cooperación económica y relaciones diplomáticas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, realizó este domingo una visita sorpresa a Damasco, donde sostendrá reuniones centradas en temas de seguridad y cooperación económica.

A través de su cuenta en Telegram, el mandatario confirmó su llegada al país árabe con un mensaje en el que destacó la continuidad de la diplomacia ucraniana.

“Continuamos nuestra activa diplomacia en favor de una seguridad real y la cooperación económica”, escribió.

Zelensky adelantó que sostendrá encuentros “en varios formatos”, aunque sin detallar su agenda. Se prevé que se reúna con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, con quien ya ha dialogado previamente sobre temas bilaterales.

Ambos países anunciaron en septiembre pasado el restablecimiento de relaciones diplomáticas, en un intento por fortalecer vínculos tras años de distanciamiento.

Cooperación en seguridad y energía

Durante contactos anteriores, Ucrania y Siria identificaron áreas de cooperación en materia de seguridad, así como proyectos económicos vinculados a infraestructura energética y explotación de recursos.

Zelensky ha reiterado el compromiso de su país para apoyar procesos de estabilidad, al señalar que “cada pueblo y cada región merecen una vida en paz”.

La visita se produce en un contexto clave para Siria, que atraviesa una etapa de transición tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bachar al Asad, luego de más de una década de guerra civil.

Antes de llegar a Damasco, Zelensky visitó Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

En ese encuentro abordaron la situación en Europa y Oriente Medio, además de acordar nuevos pasos en cooperación en seguridad, intercambio tecnológico y posibles proyectos conjuntos en el sector gasístico.