Zelensky revela oferta de EUA sobre Ucrania y la OTAN

Washington habría planteado la adhesión de Ucrania a la OTAN a cambio de retirarse de zonas que aún controla en el Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que Estados Unidos planteó por primera vez la posibilidad de que su país ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a cambio de que retire sus fuerzas de las zonas del Donbás que todavía mantiene bajo control.

La propuesta, según explicó el mandatario este sábado, surgió durante las negociaciones trilaterales celebradas en Abu Dabi, en las que participan representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

"He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas. Los estadounidenses plantearon la pregunta: 'Y si Ucrania entra a la OTAN, ¿se retirará del Donbás?'. Fue la primera vez (que lo dijeron)", declaró Zelenski en un encuentro con periodistas, de acuerdo con la agencia Ukrinform.

Zelensky consultaría a la población sobre la propuesta

El presidente ucraniano señaló que la posibilidad de intercambiar una retirada territorial por la incorporación a la OTAN no es una decisión que pueda tomar unilateralmente. Indicó que, antes de considerar esa opción, necesita conocer los detalles de las garantías ofrecidas por Washington y sus aliados.

"Si la parte estadounidense nos confirma esto, junto con los otros colegas de la OTAN, entonces pediré la opinión de nuestra sociedad, ¿aceptamos o no? Yo no tengo derecho de decidir a discreción. Pero necesitamos detalles, que todavía no están disponibles, y todo esto está siendo debatido ahora mismo", explicó.

Zelensky también aclaró que una eventual aceptación no significaría que Ucrania reconociera oficialmente la soberanía rusa sobre los territorios ocupados por las fuerzas de Moscú, aunque dejó abierta la posibilidad de aceptar de facto esa situación.

Ucrania negocia garantías de seguridad

El mandatario afirmó que su gobierno discute con sus socios un paquete integral de seguridad que contemple garantías específicas de la OTAN y la Unión Europea, además de mantener un ejército ucraniano con suficiente personal, armamento y respaldo financiero durante un periodo determinado.

El plan también incluiría el denominado Plan de Prosperidad, como parte de las condiciones que Ucrania busca establecer durante las negociaciones.

Zelensky consideró que la adhesión a la Alianza Atlántica representaría una garantía importante para su país debido a la cláusula de defensa colectiva. Sin embargo, señaló que hasta ahora Washington solamente ha ofrecido garantías "similares" a las establecidas en los artículos 4 y 5 del tratado de la OTAN.

Según el presidente, esas garantías no contemplan necesariamente el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

Zelensky rechaza declarar neutralidad en la Constitución

Por otra parte, el mandatario descartó aceptar que la Constitución de Ucrania establezca un posible estatus de neutralidad, una de las exigencias planteadas por Moscú.

"No estamos en la OTAN de todas formas. Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?", cuestionó.

De esta manera, Zelensky sostuvo que su gobierno busca garantías de seguridad duraderas para Ucrania como parte de cualquier posible acuerdo, mientras continúan las conversaciones sobre el futuro de los territorios del Donbás.