Zelensky refuerza alianza en Oriente Medio tras gira por el Golfo

El presidente ucraniano llegó a Jordania tras firmar acuerdos de seguridad con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar

El presidente ucraniano llegó a Jordania tras firmar acuerdos de seguridad con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, llegó este domingo a Jordania como parte de una gira diplomática por Oriente Medio que incluyó visitas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

A través de redes sociales, el mandatario destacó que la seguridad es el eje central de su agenda internacional.

“La seguridad es la máxima prioridad, y es importante que todos los socios hagan los esfuerzos necesarios para lograrla. Ucrania está haciendo su parte”, expresó a su llegada.

Acuerdos estratégicos en seguridad y defensa

Durante su recorrido por el Golfo, Zelensky sostuvo encuentros con altos líderes de la región y concretó acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y amenazas en la zona.

En Arabia Saudí, el presidente ucraniano se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, mientras que en Abu Dabi sostuvo un encuentro con el presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Posteriormente, en Doha, dialogó con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, con quien también abordó temas de cooperación bilateral.

Como parte de su visita, Zelensky también sostuvo reuniones con equipos de expertos ucranianos desplegados en estos países, quienes colaboran en tareas de defensa frente a ataques con drones de origen iraní.

El mandatario se convirtió así en uno de los primeros líderes occidentales en visitar la región en medio del incremento de tensiones derivadas de ataques dirigidos contra aliados de Estados Unidos.

Jordania, siguiente punto clave

La visita a Jordania marca la continuidad de esta estrategia diplomática, donde se prevén reuniones de alto nivel para fortalecer alianzas y ampliar la cooperación en materia de seguridad.