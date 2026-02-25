Zelensky pide más defensas aéreas y reparar red energética

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, urge a reforzar el escudo antiaéreo y reparar la red energética ante nuevos ataques rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pidió a sus aliados incrementar el suministro de defensas antiaéreas y apoyar la reparación del sistema energético del país, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa.

Durante una reunión por videoconferencia de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ en Kiev, el mandatario advirtió sobre la necesidad de prepararse para el próximo invierno si la guerra se prolonga.

“Espero que terminemos esta guerra, pero tenemos que pensar de todas forma en el próximo invierno. Necesitamos pasos rápidos”, afirmó.

Sistema energético bajo presión

Zelensky denunció que Rusia continúa atacando la infraestructura civil y energética ucraniana, lo que ha dejado severamente dañada la red eléctrica.

“Rusia ataca a nuestros civiles, nuestra energía. Tuvimos un invierno terrible”, señaló, al subrayar que la supervivencia del país ha sido posible gracias al apoyo internacional y la resiliencia de la población.

El presidente solicitó a Estados Unidos el envío de más defensas antiaéreas, en particular sistemas Patriot, cuya cobertura sigue siendo insuficiente.

“No diré dónde se encuentran los sistemas Patriot, pero en el 80 % de nuestro territorio no hay esos sistemas contra misiles balísticos”, había advertido previamente en una entrevista con la cadena pública ARD.

Zelensky indicó que ya llegó parte de un primer paquete de ayuda y expresó confianza en que el programa continúe.

Presiona por más sanciones a Moscú

Ante la coalición, el mandatario también pidió a los líderes europeos respaldar la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, bloqueado recientemente por Hungría y Eslovaquia.

Asimismo, urgió a acelerar el desembolso del crédito especial de 90 mil millones de euros aprobado para Ucrania.

Llama a Europa a participar en negociaciones

Finalmente, Zelensky destacó la importancia de que Europa se involucre al máximo en las negociaciones de paz con Rusia mediadas por Estados Unidos, las cuales podrían reanudarse en Ginebra esta semana o en los próximos diez días.

“Necesitamos paz, pero tenemos que prepararnos para todo tipo de desafíos”, concluyó.