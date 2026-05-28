Zelensky pide a Trump acelerar envío de misiles Patriot

En la misiva, Zelensky advirtió que el ritmo actual de entregas mediante el programa PURL resulta insuficiente frente a la amenaza militar que enfrenta Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, envió una carta al mandatario estadounidense Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos para solicitar que se acelere el suministro de misiles antibalísticos ante el déficit de defensas aéreas que enfrenta Kiev.

La información fue revelada por el medio Kyiv Independent y posteriormente confirmada por el asesor de comunicación presidencial, Dmitró Litvin.

En la misiva, Zelensky advirtió que el ritmo actual de entregas mediante el programa PURL resulta insuficiente frente a la amenaza militar que enfrenta Ucrania.

“El ritmo actual de entrega a través del programa PURL no es suficiente para la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos”, señala el documento.

Ucrania depende de los sistemas Patriot

El programa PURL permite que Ucrania reciba armamento estadounidense financiado por socios europeos y Canadá, luego de que la administración de Trump suspendiera el envío de armas gratuitas tras asumir el poder.

Zelensky subrayó en la carta que Ucrania depende “casi exclusivamente de Estados Unidos” para obtener misiles destinados a los sistemas de defensa aérea Patriot.

“Pido su ayuda para proteger el espacio aéreo ucraniano de los misiles rusos”, agregó el mandatario.

Las autoridades ucranianas consideran que el país sigue siendo especialmente vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos y requiere tanto nuevos sistemas Patriot como misiles PAC-3, utilizados como munición en dichos complejos defensivos.

Desde hace varios meses, Zelensky impulsa negociaciones con aliados europeos para desarrollar un proyecto conjunto que permita fabricar misiles balísticos propios y reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa aérea.

La petición ocurre días después de que el Kremlin anunciara que comenzará a atacar centros de mando del Estado ucraniano en Kiev, en medio del aumento de tensiones en el conflicto.