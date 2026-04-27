Zelensky acusa a Rusia de 'terrorismo nuclear' a por Chernóbil

El presidente ucraniano advierte sobre riesgos globales en plena guerra, mientras continúan ataques con drones en varias regiones

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, acusó este domingo a Rusia de incurrir en “terrorismo nuclear”, en el marco del 40 aniversario del Desastre de Chernóbil, ocurrido en 1986 durante la era soviética.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que la invasión rusa iniciada en 2022 ha colocado nuevamente al mundo “al filo de un desastre provocado por el hombre”, al advertir sobre los constantes riesgos en instalaciones nucleares.

“El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear”, expresó, al tiempo que pidió presionar a Moscú para frenar sus ataques.

Señalamientos por riesgo nuclear

Zelensky destacó que drones rusos sobrevuelan regularmente la zona de Chernóbil e incluso aseguró que uno de estos impactó el año pasado contra la estructura protectora del reactor accidentado.

El Desastre de Chernóbil es considerado el peor accidente nuclear civil de la historia, con miles de víctimas por exposición a la radiación, aunque las cifras varían según las fuentes. Un informe de la ONU estimó en 4 mil las muertes confirmadas y proyectadas, mientras que organizaciones elevan el número a cerca de 100 mil.

Más de 600 mil personas, conocidas como “liquidadores”, participaron en las labores de contención y limpieza tras la explosión del reactor número 4.

Los actos conmemorativos se realizaron en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En la localidad de Slavútich, donde fueron reubicados trabajadores de la planta tras la evacuación de Prípiat, decenas de personas se reunieron durante la madrugada para recordar el momento exacto de la explosión.

El alcalde de la ciudad, Yurii Fomichev, señaló que gran parte de la población adulta sigue siendo desplazada interna desde aquel suceso.

Ataques con drones dejan víctimas

En paralelo, la guerra continúa con intensos ataques. Autoridades ucranianas informaron que al menos tres personas murieron y cuatro resultaron heridas tras una oleada de más de 100 drones lanzados por Rusia durante la noche.

En la región de Sumi, un ataque mató a dos civiles cerca de la frontera, según el jefe militar regional Oleg Grigorov. Mientras tanto, en Dnipró, otro bombardeo dejó un fallecido y cuatro heridos, además de daños en viviendas y vehículos.

La fuerza aérea ucraniana aseguró haber interceptado la mayoría de los 144 drones lanzados.

Por su parte, en Sebastopol, bajo control ruso, autoridades reportaron una persona muerta tras un ataque con drones ucranianos, mientras que Rumanía informó que un dron ruso cayó en su territorio, lo que obligó a evacuar a más de 200 personas.

En medio de la escalada, líderes europeos reunidos en Chipre aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, en un intento por aumentar la presión internacional y frenar el conflicto.

A cuatro décadas de Chernóbil, la guerra en Ucrania revive temores globales sobre los riesgos nucleares en escenarios de conflicto armado.