Zelenski y Coalición de Voluntarios buscan cómo presionar a Rusia

Ucrania y sus aliados analizarán cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participa este viernes en Londres en una reunión de la Coalición de Voluntarios, formada sobre todo por países europeos, para analizar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá la cita presencial y telemática en el ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.

Starmer urgirá a los socios a tomar medidas para eliminar el petróleo y el gas rusos del mercado, usar los activos rusos confiscados para financiar la defensa ucraniana y enviar al país armamento de largo alcance, según un comunicado difundido por Downing Street.

La Coalición, creada el pasado marzo por el Reino Unido y Francia para coordinar la ayuda a Ucrania y planear su seguridad tras la guerra, usará esta reunión para "fijar prioridades prácticas de cara al invierno", ante la intensificación de los ataques rusos contra objetivos civiles e infraestructuras críticas, de acuerdo con la nota.

Por su parte, el Gobierno británico aprovechará la cita para anunciar la entrega anticipada de 140 misiles ligeros multirrol a Kiev, dentro de un contrato de 1.600 millones de libras (1.800 millones de euros) suscrito en marzo que contempla un total de más de 5.000 unidades.

La reunión de la coalición se produce después de que Estados Unidos anunciara el miércoles sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil "ante la falta de compromiso de Rusia con un proceso de paz" que ponga fin al conflicto en la antigua república soviética.

La Unión Europea, a su vez, aprobó este jueves el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que avanza a 2027, un año antes de lo previsto, el veto al transporte del gas natural licuado (GNL).

"El único que no quiere detener la guerra es (el presidente ruso, Vladímir Putin", afirmó Starmer. "Una y otra vez le ofrecemos la oportunidad de poner fin a su invasión innecesaria, detener las matanzas y retirar las tropas, pero él rechaza repetidamente estas propuestas y cualquier posibilidad de paz", añadió.

El líder laborista instó a aprovechar "el acto decisivo" del presidente estadounidense, Donald Trump, al sancionar a Moscú y "aumentar la presión sobre Rusia para que se siente a negociar".