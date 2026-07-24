Zelenski se reunirá con Trump durante su visita a EUA

La posible reunión ocurre durante una etapa de acercamiento entre Zelenski y Trump. Durante la cumbre de la OTAN celebrada el 8 de julio en Ankara

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prepara una visita a Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham, viaje en el que también se contempla una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encuentro estaría previsto para la próxima semana, aunque la Casa Blanca y la Presidencia ucraniana todavía no han difundido públicamente la agenda definitiva.

Zelenski asistiría al funeral de Lindsey Graham

La ceremonia fúnebre se realizará el martes 28 de julio en la Catedral Nacional de Washington, después de que Graham muriera repentinamente el pasado 11 de julio, a los 71 años, debido a una disección aórtica.

El senador había regresado recientemente de Ucrania, país que visitaba con frecuencia debido a su respaldo político y militar a Kiev. Un día antes de su fallecimiento se reunió con Zelenski y conoció instalaciones vinculadas con la producción ucraniana de drones.

Graham era considerado uno de los principales defensores de Ucrania dentro del Partido Republicano y mantenía una relación cercana con Trump. También fue uno de los impulsores de una iniciativa destinada a imponer fuertes sanciones y aranceles a los países que continúen comprando petróleo ruso.

Sanciones contra Rusia entrarían en la conversación

El futuro de ese paquete de medidas podría formar parte de la reunión entre Zelenski y Trump, especialmente después de que el presidente estadounidense expresara su respaldo al proyecto tras la muerte del senador.

La iniciativa cuenta con apoyo bipartidista y podría avanzar próximamente en el Congreso estadounidense, en momentos en que Washington analiza nuevas herramientas de presión económica contra Moscú.

Además de las sanciones, se prevé que los mandatarios revisen las gestiones para alcanzar una salida negociada a la guerra, así como las necesidades militares de Ucrania y la cooperación en materia de defensa aérea.

Patriot y negociaciones de paz marcan la agenda

La posible reunión ocurre durante una etapa de acercamiento entre Zelenski y Trump. Durante la cumbre de la OTAN celebrada el 8 de julio en Ankara, el mandatario estadounidense dio luz verde para que Ucrania avance en la fabricación de misiles interceptores destinados a los sistemas antiaéreos Patriot.

Kiev considera este armamento indispensable para enfrentar los misiles balísticos utilizados por Rusia. Como parte de esas gestiones, Zelenski recibió en la capital ucraniana a un representante de la empresa fabricante del sistema y acordó trabajar en un esquema para coproducir interceptores Patriot.

El plano diplomático también volvió a activarse esta semana con contactos entre representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Entre ellos se encuentran conversaciones de los responsables de Exteriores Serguéi Lavrov y Marco Rubio, además de una llamada de Zelenski con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

En este escenario, el viaje a Washington podría adquirir una relevancia mayor que la ceremonia fúnebre, al abrir un nuevo espacio de diálogo sobre el respaldo militar a Kiev, las sanciones contra Rusia y las condiciones necesarias para reactivar las negociaciones encaminadas a terminar la guerra.