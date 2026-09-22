Zelenski llega a Nueva York con propuestas para alcanzar la paz

La reunión ocurre después de los contactos sostenidos por representantes estadounidenses con autoridades de Ucrania y Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y buscar respaldo internacional para una serie de propuestas destinadas a reducir las hostilidades con Rusia.

El mandatario ucraniano viajó acompañado por la primera dama, Olena Zelenska, y una delegación diplomática. Durante su estancia tiene previstas alrededor de 20 reuniones con líderes políticos, representantes de organismos internacionales y funcionarios estadounidenses.

Zelenski aseguró que la principal prioridad de Ucrania es avanzar hacia la paz y proteger a la población. Para ello, presentará medidas concretas de seguridad y desescalada que, según Kiev, podrían abrir el camino hacia el final de la guerra.

Ucrania plantea una tregua energética y marítima

Una de las propuestas contempla establecer un alto el fuego recíproco contra la infraestructura energética. El acuerdo implicaría suspender los ataques contra plantas eléctricas, refinerías, subestaciones y otras instalaciones estratégicas.

Kiev también está dispuesto a negociar una tregua en el Mar Negro para reducir las agresiones contra embarcaciones y facilitar la navegación comercial, especialmente la exportación de granos.

Zelenski ha planteado que Ucrania podría detener sus operaciones contra instalaciones rusas si existen garantías de que Moscú hará lo mismo. Si no se alcanza un alto el fuego total, el gobierno ucraniano buscará al menos un acuerdo parcial que proteja la infraestructura civil, la seguridad energética y el transporte de alimentos.

Zelenski se reunirá con Donald Trump

Uno de los encuentros centrales de la visita será con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos mandatarios abordarán las condiciones necesarias para reactivar las negociaciones y las medidas que podrían aplicarse para disminuir la intensidad del conflicto.

La reunión ocurre después de los contactos sostenidos por representantes estadounidenses con autoridades de Ucrania y Rusia. Aunque las partes han manifestado apertura hacia algunas medidas limitadas, hasta el momento no existe un acuerdo formal de alto el fuego.

Zelenski también tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y los líderes de Reino Unido, Japón y Dinamarca.

Defensa aérea y financiamiento entre las prioridades

Además de impulsar sus propuestas de desescalada, Zelenski buscará más sistemas de defensa aérea y misiles interceptores para proteger a Ucrania de los ataques balísticos rusos.

La delegación también solicitará apoyo financiero para cubrir el déficit generado por la guerra y sostener el funcionamiento del Estado. Otro punto de la agenda será la firma de un acuerdo relacionado con drones y la celebración de una reunión de la Plataforma de Crimea.

El mandatario ucraniano tiene previsto intervenir este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, donde expondrá la posición de Kiev y pedirá mantener la presión internacional para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.