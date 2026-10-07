Zelenski advierte de un 'ataque masivo' contra Ucrania

El mandatario ucraniano recordó también en su mensaje que “el principal reto” para Ucrania sigue siendo derribar misiles balísticos rusos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes haber recibido información de inteligencia que apunta a que Rusia prepara un “ataque masivo” contra la retaguardia ucraniana.

“Estamos preparando contramedidas”, agregó Zelenski, que anunció también la puesta en marcha de “soluciones adicionales” para hacer frente a anteriores ataques rusos contra la logística ucraniana.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones en X tras hablar con representantes del Gobierno, del Ejército y de las demás instituciones del Estado.

El mandatario ucraniano recordó también en su mensaje que “el principal reto” para Ucrania sigue siendo derribar misiles balísticos rusos, para los que las fuerzas de Kiev necesitan misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot fabricados en EUA que en estos momentos son particularmente difíciles de conseguir por el incremento de la demanda.

Rusia suele utilizar en sus ataques masivos contra Ucrania misiles balísticos.

“Primero, el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea informaron sobre el despliegue de defensas aéreas y el establecimiento de líneas de defensa para proteger las instalaciones clave designadas”, escribió Zelenski.

El presidente ya anunció el domingo la instalación en infraestructuras de Kiev y sus alrededores de una veintena de torretas equipadas con cañones que funcionan con inteligencia artificial para repeler drones rusos.

Un portavoz de la Fuerza Aérea dijo el lunes que esas torretas se habían instalado entre otros lugares en puentes, después de que las fuerzas rusas atacaran en múltiples ocasiones el puente más importante que conecta ambas orillas del río Dniéper en la capital y otras infraestructuras de este tipo en la ciudad.

“Estamos consiguiendo las municiones necesarias para F-16, sistemas de interceptación y misiles interceptores”, señaló Zelenski en su mensaje.

Zelenski recibió el domingo del canciller alemán, Friedrich Merz, el compromiso del envío de nuevos sistemas antiaéreos IRIS-T y de misiles interceptores adicionales.

Kiev también anunció recientemente que recibirá hasta final de año tres aviones F-16 más del Gobierno belga para los que España y otros países europeos aportarán la munición.

Ucrania está utilizando los F-16 que ya tiene para derribar drones de motor a reacción rusos.