Youtuber recibe un disparo tras hacer broma a repartidor

Un bromista de YouTube que recibió un disparo de uno de sus objetivos dijo al jurado el martes que no tenía idea de que había asustado o enojado al hombre que le disparó mientras se grababa la broma.

Tanner Cook, cuyo canal “Classified Goons” en YouTube tiene más de 55.000 suscriptores, testificó con indiferencia sobre el tiroteo al inicio del juicio de Alan Colie, de 31 años, acusado de heridas maliciosas agravadas y dos cargos por armas de fuego.

El tiroteo del 2 de abril en el patio de comidas de Dulles Town Center, a unos 45 minutos al oeste de Washington, DC, desató el pánico cuando los compradores huyeron de lo que temían que fuera un tiroteo masivo.

Los miembros del jurado también vieron un vídeo del tiroteo, grabado por los asociados de Cook. Los dos interactuaron durante menos de 30 segundos. El video muestra a Cook acercándose a Colie, un conductor de DoorDash, mientras recogía un pedido. El cocinero, de 1,95 metros de altura (6 pies 5 pulgadas), se cierne sobre Colie mientras sostiene un teléfono celular a unos 15 centímetros (6 pulgadas) de la cara de Colie. El teléfono transmite la frase "Hola, idiota, deja de pensar en mi brillo" varias veces a través de la aplicación Google Translate.

En el video, Colie dice "para" tres veces diferentes e intenta alejarse de Cook, quien continúa avanzando. Colie intenta quitarle el teléfono de la cara antes de sacar un arma y dispararle a Cook en la parte inferior izquierda del pecho.

Cook, de 21 años, testificó el martes que intenta confundir a los objetivos de sus bromas para divertir a su audiencia en línea. Dijo que no busca provocar miedo o ira, pero reconoció que sus objetivos a menudo reaccionan de esa manera.

La abogada defensora Tabatha Blake dijo que su cliente no tuvo el beneficio de saber que era una víctima de una broma cuando se enfrentó al comportamiento confuso de Cook.

Cook dijo que continúa haciendo videos y gana entre 2.000 y 3.000 dólares al mes. Su base de suscriptores aumentó de 39.000 antes del tiroteo a 55.000 después.