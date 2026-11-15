'Ya es seguro volar'; afirma secretario de transporte de EUA

Las operaciones de tráfico aéreo muestran una mejoría constante y los despegues se reactivan de manera paulatina, según informó este sábado el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de la red social X, donde enfatizó de forma directa: “Es seguro volar”.
Pese al avance operativo, el funcionario advirtió que aún se registrarán retrasos y cancelaciones temporales mientras las aerolíneas continúan con la reprogramación de itinerarios y la reubicación de sus tripulaciones.
No obstante, subrayó que la máxima prioridad institucional sigue siendo garantizar que los viajeros regresen a sus hogares sanos y salvos junto a sus familias.
Here’s the latest: Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly. We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery. You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most. Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible. To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public. We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026
Asimismo, Duffy extendió un reconocimiento público a los trabajadores del sector: “A nuestros controladores de tráfico aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo que trabajan sin descanso: la nación les agradece su profesionalismo y su dedicación a los pasajeros”, expresó.
Para ofrecer más detalles sobre la situación actual, el secretario y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, encabezarán una conferencia de prensa este sábado a las 10:30 horas, hora de Estados Unidos desde la sede del Departamento de Transporte.