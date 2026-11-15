'Ya es seguro volar'; afirma secretario de transporte de EUA

Las operaciones de tráfico aéreo muestran una mejoría constante y los despegues se reactivan de manera paulatina, según informó este sábado el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de la red social X, donde enfatizó de forma directa: “Es seguro volar”.

Pese al avance operativo, el funcionario advirtió que aún se registrarán retrasos y cancelaciones temporales mientras las aerolíneas continúan con la reprogramación de itinerarios y la reubicación de sus tripulaciones.

No obstante, subrayó que la máxima prioridad institucional sigue siendo garantizar que los viajeros regresen a sus hogares sanos y salvos junto a sus familias.