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'Ya es seguro volar'; afirma secretario de transporte de EUA

Por: Carlos Nava

14 Noviembre 2026, 09:27

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No obstante, subrayó que la máxima prioridad institucional sigue siendo garantizar que los viajeros regresen a sus hogares sanos y salvos junto a sus familias

'Ya es seguro volar'; afirma secretario de transporte de EUA

Las operaciones de tráfico aéreo muestran una mejoría constante y los despegues se reactivan de manera paulatina, según informó este sábado el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de la red social X, donde enfatizó de forma directa: “Es seguro volar”.

Pese al avance operativo, el funcionario advirtió que aún se registrarán retrasos y cancelaciones temporales mientras las aerolíneas continúan con la reprogramación de itinerarios y la reubicación de sus tripulaciones.

No obstante, subrayó que la máxima prioridad institucional sigue siendo garantizar que los viajeros regresen a sus hogares sanos y salvos junto a sus familias.

Asimismo, Duffy extendió un reconocimiento público a los trabajadores del sector: “A nuestros controladores de tráfico aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo que trabajan sin descanso: la nación les agradece su profesionalismo y su dedicación a los pasajeros”, expresó.

Para ofrecer más detalles sobre la situación actual, el secretario y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, encabezarán una conferencia de prensa este sábado a las 10:30 horas, hora de Estados Unidos desde la sede del Departamento de Transporte.

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