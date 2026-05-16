Xi Jinping visitará EUA tras invitación de Donald Trump

Durante las reuniones en Pekín, ambos gobiernos también acordaron respaldarse mutuamente en la organización de futuros encuentros multilaterales

China confirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos durante el otoño de 2026, luego de aceptar la invitación hecha por el mandatario estadounidense Donald Trump tras la reciente cumbre bilateral celebrada en Pekín.

El anuncio fue realizado por el canciller chino, Wang Yi, quien destacó que ambos gobiernos ya comenzaron los preparativos diplomáticos para concretar el encuentro entre los dos líderes en territorio estadounidense.

La futura visita marcaría el regreso oficial de un presidente chino a Estados Unidos después de más de una década, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y competencia tecnológica entre ambas potencias.

China y Estados Unidos buscan reforzar el diálogo bilateral

De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi señaló que ambas naciones deberán trabajar conjuntamente para generar condiciones favorables y alcanzar resultados concretos durante los próximos encuentros diplomáticos.

El canciller chino subrayó que la relación entre China y Estados Unidos sigue siendo “la más importante y compleja del mundo”, además de considerar que la comunicación directa entre jefes de Estado representa la principal guía para evitar tensiones mayores.

Durante las reuniones celebradas en Pekín, Xi Jinping y Donald Trump acordaron mantener contacto permanente mediante llamadas telefónicas, intercambio de correspondencia y futuros encuentros internacionales.

Trump invitó a Xi Jinping a la Casa Blanca

La invitación formal fue realizada por Donald Trump durante un banquete de Estado celebrado en Pekín, donde el presidente estadounidense extendió públicamente la invitación a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, para visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

El encuentro entre ambos mandatarios también sirvió para discutir temas relacionados con comercio internacional, seguridad, inteligencia artificial, Taiwán y cooperación económica.

Además, medios internacionales señalaron que Washington y Pekín buscan reducir tensiones surgidas durante los últimos años debido a disputas arancelarias, restricciones tecnológicas y diferencias diplomáticas.

Xi Jinping volvería a EUA tras más de 10 años

Esta sería la primera visita de Estado de un líder chino a Estados Unidos desde septiembre de 2015, cuando Xi Jinping fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.

Meses después de aquella visita, el mandatario chino regresó a Washington para participar en la Cumbre de Seguridad Nuclear.

Analistas internacionales consideran que el próximo encuentro entre Trump y Xi Jinping podría convertirse en uno de los eventos diplomáticos más importantes del año debido al impacto global que tienen las relaciones entre ambas potencias.

Durante las reuniones en Pekín, ambos gobiernos también acordaron respaldarse mutuamente en la organización de futuros encuentros multilaterales.

Entre ellos destacan la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para noviembre en Shenzhen, China, así como la cumbre del G20 programada para diciembre en Miami, Estados Unidos.

La visita de Xi Jinping a territorio estadounidense ocurre en un contexto donde tanto Washington como Pekín intentan evitar un deterioro mayor en sus relaciones diplomáticas y económicas.