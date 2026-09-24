Xi Jinping llega a Washington para su primera visita en 10 años

Se trata de la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de una década, desde la que realizó en 2015, invitado por el entonces presidente Barack Obama.

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este miércoles a Washington para su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década, donde se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un intento de aliviar las crecientes tensiones entre las dos principales potencias mundiales.

El mandatario chino, que permanecerá en Estados Unidos hasta el 25 de septiembre, aterrizó a las 17.40 horas (21.40 GMT) a bordo de un avión de la aerolínea estatal Air China en la base aérea Andrews, a las afueras de la capital estadounidense.

Trump se desplazó hasta la base para recibir a su homólogo a pie de pista, un gesto inusual que subraya la importancia que la Casa Blanca concede al encuentro.

Se trata de la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de una década, desde la que realizó en 2015, invitado por el entonces presidente Barack Obama.

También es el tercer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder, después de los celebrados en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y el pasado mayo en Pekín.

La jornada central tendrá lugar este jueves, cuando ambos mantendrán una reunión bilateral en la Casa Blanca en la que abordarán algunos de los principales focos de tensión entre Washington y Pekín, como la tregua arancelaria, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se esperan grandes acuerdos, previsiblemente mantendrán el tono cordial de sus reuniones anteriores, en las que los líderes de las dos principales potencias mundiales han apostado por preservar los canales de diálogo y han destacado su buena relación personal, pese a las profundas discrepancias entre sus Gobiernos.

Además, Trump y la primera dama, Melania, ofrecerán por la noche a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, una pomposa cena de Estado en la residencia presidencial.

El mandatario estadounidense busca así agasajar a su homólogo chino después de la visita que realizó a Pekín, marcada por una intensa agenda de actos oficiales y ceremoniales.

Xi pondrá fin a su viaje el viernes, cuando visitará junto a Trump los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia, en un año en el que el país conmemora el 250 aniversario de su independencia.

Antes de la visita, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles que su país y China tienen "la obligación de interactuar y hablar al más alto nivel" pese a sus "importantes discrepancias".

Por su parte, el embajador chino en Washington, Xie Feng, afirmó en un artículo que ambas potencias necesitan una "estabilidad estratégica constructiva", una fórmula que, según dijo, "no es un eslogan", sino una llamada a actuar "en la misma dirección".

La visita se produce en un momento de relativa distensión comercial entre Washington y Pekín, pero también de persistentes disputas sobre tecnología, minerales estratégicos, Taiwán y la relación de China con Irán.