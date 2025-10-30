Xi Jinping agradece a Trump contribución al alto el fuego en Gaza

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, ocurrió en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan

El presidente chino, Xi Jinping, agradeció este jueves a su par de EUA, Donald Trump, su contribución al "alto el fuego en Gaza" y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya, al inicio de su encuentro en Busan, Corea del Sur.

"Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezo su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya", dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11:00 hora local (2:00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

"China ha estado también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis", añadió Xi, quien dijo que las potencias "pueden compartir la responsabilidad y trabajar juntas para lograr más", ante las expectativas que Trump le pida durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.

Xi se refirió a la firma promovida por Trump de una declaración de paz entre Tailandia y Camboya, que se enfrentaron en julio en una zona fronteriza disputada, y que volvieron a escenificar su reconciliación junto al presidente de EUA durante la participación de este el domingo en una cumbre en Kuala Lumpur.