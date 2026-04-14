Vuelo en círculos revela tragedia previa a muerte de pilotos

La nave perdió contacto tras volar en círculos; investigadores revisan fallas y condiciones que pudieron dejar sin reacción a los pilotos.

Un accidente aéreo en Bolivia dejó como saldo la muerte de dos pilotos, en un caso que ha generado diversas hipótesis sobre lo ocurrido en los minutos previos al impacto. La investigación apunta a que la tripulación habría enfrentado una situación crítica en pleno vuelo, lo que derivó en una maniobra inusual antes de perder contacto con el radar.

De acuerdo con reportes oficiales, la aeronave fue localizada en una zona boscosa cercana a Cochabamba, donde fueron encontrados sin vida los pilotos Carlos Moyano y Julio Serdán. La última señal del avión se registró alrededor de las 11:00 horas, lo que activó un operativo de búsqueda por aire y tierra.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

Autoridades bolivianas señalaron que una de las principales líneas de investigación es que los pilotos pudieron haber fallecido por asfixia durante el vuelo. Esta hipótesis surge a partir del comportamiento de la aeronave, que realizó una trayectoria en círculos antes de desplomarse.

Según explicó el ministro de Defensa, esta maniobra habría tenido como objetivo agotar el combustible para intentar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la falta de respuesta de la tripulación refuerza la posibilidad de que ambos pilotos ya no estuvieran en condiciones de operar la aeronave.

Investigación continúa en Bolivia

Las autoridades continúan con el análisis de los restos de la aeronave para determinar con precisión las causas del accidente. Entre los factores que se investigan se encuentran posibles fallas técnicas, condiciones ambientales y la hipótesis de falta de oxígeno en cabina.

Los resultados finales dependerán de los peritajes que se realicen en los próximos días.