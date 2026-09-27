Vuelco de autobús en Irán deja 11 muertos y 24 heridos

Un autobús que viajaba de Kermanshah a Teherán volcó en una autopista de Irán; el accidente dejó 11 muertos y 24 lesionados

Al menos 11 personas murieron y otras 24 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros volcara este sábado en una autopista del oeste de Irán.

El accidente ocurrió en el kilómetro 30 de la carretera que comunica Hamadán con Saveh, cuando la unidad cubría el trayecto entre Kermanshah y Teherán.

Hamid Abreh-Dari, director del Centro de Accidentes y Emergencias Médicas de Saveh, informó que el siniestro se registró a las 04:48 horas locales, de acuerdo con la agencia Mehr.

Tras el vuelco, equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los 24 sobrevivientes lesionados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Investigan las causas del vuelco

Las autoridades iraníes iniciaron una investigación para establecer qué provocó que el autobús perdiera estabilidad y terminara volcado sobre la autopista.

Las autoridades señalaron que darán a conocer más información una vez que concluyan las revisiones técnicas correspondientes.

Irán enfrenta alta siniestralidad vial

Los accidentes de tránsito representan un problema frecuente en Irán. El país registra alrededor de 20 mil muertes cada año relacionadas con hechos viales, una de las cifras más elevadas a nivel mundial.

Entre los factores señalados por especialistas se encuentran las condiciones de seguridad de los vehículos, el incumplimiento de las normas de tránsito y el estado de algunas carreteras.

A principios de septiembre, un camión cisterna que transportaba combustible chocó contra varios vehículos cerca de Sanandaj, en el oeste del país.

El impacto provocó una explosión que dejó 11 personas fallecidas y siete heridas.