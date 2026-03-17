Vuelcan barcos durante excursión escolar en Japón; dos muertos

Los estudiantes participaban en una excursión académica destinada a conocer de cerca la situación relacionada con las bases militares de Estados Unidos

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Al menos dos personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad, después de que dos embarcaciones con estudiantes a bordo volcaron frente a la costa de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón. El incidente ocurrió mientras los alumnos participaban en una actividad educativa en la zona.

Autoridades locales confirmaron que otras dos personas resultaron lesionadas tras el accidente marítimo, ocurrido en medio de condiciones de fuerte oleaje.

De acuerdo con información proporcionada por la Guardia Costera regional, las víctimas mortales fueron identificadas como una estudiante de 17 años del Instituto Internacional Doshisha de Kioto y el capitán de una de las embarcaciones, un hombre de aproximadamente 70 años.

Rescatan a más de 20 estudiantes tras el accidente

El percance se registró cerca de la zona costera de Henoko, cuando ambas embarcaciones transportaban a más de una veintena de estudiantes que participaban en un viaje de formación.

Tras el vuelco de los barcos, equipos de emergencia lograron rescatar a un total de 21 personas. Además de los fallecidos, dos personas más fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, aunque hasta ahora no se ha informado sobre su estado de salud.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el accidente.

La región tenía alerta por fuerte oleaje

Según reportes del Observatorio Meteorológico de Okinawa, desde mediados de la semana pasada se había emitido una advertencia por condiciones marítimas adversas, incluyendo oleaje elevado en la zona donde ocurrió el incidente.

Estas condiciones podrían haber influido en el accidente, aunque las autoridades no han determinado oficialmente las causas de la volcadura de las embarcaciones.

Viaje educativo sobre las bases militares en Okinawa

Los estudiantes participaban en una excursión académica destinada a conocer de cerca la situación relacionada con las bases militares de Estados Unidos en la prefectura de Okinawa.

La región concentra una importante presencia de instalaciones militares estadounidenses, un tema que ha generado debate y protestas durante décadas entre la población local.

El objetivo del recorrido era que los alumnos comprendieran mejor el impacto social y político que estas bases tienen en la isla.